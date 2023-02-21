【專注力】５款兒童熱門飲品均含一種成分 營養師：易令兒童多動分心影響專注力

▲ 營養師提醒家長注意5款飲品令兒童多動分心，影響專注力與學習。

即將又到考試季節，家長都希望小朋友上課及做功課時更專注留心，但原來要小朋友集中精神，家長要注意子女日常的飲品，有營養師直指坊間５款兒童熱門飲品中共同含有一種成分，不單會令負朋友多動難集中而分心，更會影響身體健康，請家長要注意。

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營養師高敏敏在社交平台分享育兒心得，她指自己跟很多父母一樣一到假日面對小朋友的食物時，總會想這個能吃哪個是否不健康，但她指出原來小朋友最喜歡的飲品是更值得家長注意，她將小朋友常喝的飲品分成「紅、黃、綠」燈三大種類，當中有5款更被列入「紅燈區」，既不健康又令孩子躁動分心，建議家長慎選不宜讓孩子飲用。

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台灣衛福部建議每日精緻糖攝取不超過一天總熱量攝取10%，最好能降至5%，例如：「小孩每天最好，控制在2顆方糖」，因此高敏敏為大家提出以下建議給家長：



1.喜歡茶類的小朋友要小心很多含糖茶的精緻糖量也不低、也可能有咖啡因的問題。選奶茶類的人 要注意體脂肪增加問題 有可能會有看起來不胖，但體脂肪高的情況。選果汁類的人 還是喝現打的，有時市售果汁含量其實不高，有時候也不要被酸酸的飲品給欺騙了，為了減少酸度，反而可能會加入更多糖。

2.另外標榜健康的蔬果汁，雖然熱量不高，卻也有著不低的含糖量，所以建議水果能吃就不要喝果汁，可以吃到更多纖維跟營養，咀嚼也能增強飽足感。

如果小朋友真的不喜歡喝水，喜歡喝飲品，高敏敏建議可以喝無糖茶、牛奶、優酪乳、豆漿、無糖無咖啡因飲品等。

除了飲品之外，建議平時也以原型食物為主要選擇，而零食盡量給孩子非油炸、少調味 並控制份量，更重要的是爸媽們也要以身作則!

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責任編輯︰王明芳