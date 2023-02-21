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【喪子之痛】學校群組分享快樂照片　喪子之痛媽媽為免觸景傷情決定退群

親子 10:57 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

7歲仔離世，喪子之痛嘅媽媽唔想再觸景傷情，決定退出學校嘅群組。

喪子之痛是喪親之中最痛，父母猶如身體被割去一大塊肉！有馬來西亞媽媽早前7歲愛兒不幸離世，而學校的電話群組經常都會分享學生們的快樂照片，她為免觸景傷情決定退群，「每當老師在家長群發送孩子快樂的照片時，彷彿也看到自己孩子的身影並感受到孩子還依然的健在。」，令人心酸！

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有家長近日在Twitter發帖，他把該名喪子的媽媽的what'sApp 留言截圖並上載上網，該媽媽在學校的群組禮貌地說：「不好意思，我先退出家長群組了！」

該媽媽的7歲兒子，早前不幸離世，媽媽仍陷在喪子的陰霾下，但兒子班級的家長群中，不時都會收到老師發放學生們的快樂學習及成長照片，讓她觸景傷情，所以她決定退出群組，

每當老師在家長群發送孩子快樂的照片時，我彷彿也看到自己孩子的身影並感受到孩子還依然的健在。

她非常感謝老師和家長所發送的資訊，她祝福這個群裡每位孩子都能快樂的成長，期許將來大家都成為一名優秀的人才！

至於我，就先退出這個家長群了。

貼文一出，即引起熱議，網民紛紛留言，指看過內容後都不禁盈眶滿面，並希望該名媽媽能夠堅強的面對，早日走出喪子之痛，「這訊息太催淚了，但是身為母親真的能夠感受那種痛苦，但是期許你能夠更堅強 ，不再觸景傷情。」

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責任編輯︰王明芳

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