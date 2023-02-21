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【開心速遞】Philip仔跟大小姐送水輝告別　童星梁禹勤離開《愛‧回家》劇組專注學業

娛樂 11:21 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

送水輝（許家傑飾）和大小姐（林淑敏飾）的兒子Philip仔（梁禹勤飾）離開《開心速遞》劇組。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》每天發放笑彈，劇中童星梁禹勤飾演的Philip仔深得觀眾歡心，Philip仔與送水輝（許家傑飾）和大小姐（林淑敏飾）的家庭相處笑爆百出，大受觀眾歡迎。

然而，隨着「Philip仔」梁禹勤年紀愈來愈大，禹勤媽媽跟TOPick承認禹勤已退出《開心速遞》劇組，禹勤是時候淡出。

【開心速遞】11歲Philip仔暴風式長高變少年　讀培正小學曾奪芭蕾舞比賽冠軍

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宋氏一家

梁禹勤於IG貼出「家庭照」，並寫下感言：

多謝爸爸媽媽六年來的照顧和關懷，我入黑洞了，拜拜#愛回家之開心速遞 #大小姐#宋總監 #宋飛立#宋氏一家 #青春的黑泂

最新影片推介：《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪

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「爸爸」送水輝（許家傑飾）亦於IG發布帖文紀錄一家三口的重要時刻，並表示：

一家三口 永遠愛護你
就算你由bb仔到而家已經型仔過我
我都當你係我嘅 philip bb
#loveyouasalways
#愛回家之開心速遞
#招牌冷面笑匠

【開心速遞】Philip仔努力賺錢背後有洋蒽　許家傑做梁禹勤爸爸3年體會父母偉大【有片】

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Philip仔淡出

禹勤媽媽回應TOPick：「其實係因為快升中，需要擺多啲時間在學業上，加上佢大個左，性格越發內向低調，似乎唔係好適合做演員，所以我都覺得係時候淡出。但如果劇組有需要，宋飛立係可以從黑洞中出下嚟嘅。😆」

青春的黑洞

《開心速遞》昨晚（20日）播出1871集「青春的黑洞」，內容講述送水輝和大小姐發現Philip仔最近不肯相隨外出活動，連在家中亦似有意避開他們，懶得溝通之餘，更經常對爸爸送水輝板着臉。大小姐懷疑Philip仔不滿他們自作主張決定旅遊行程，遂想試探其喜好，以決定旅行目的地，卻徒勞無功。

Philip仔常躲於房內，大小姐、送水輝得悉技安（黃厚仁飾）亦是同樣的狀況，遂打算查出兩人到底發生了什麼事情……

大小姐、送水輝拿Philip仔沒辦法，此時有「過來人」向他們分享經驗之談。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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