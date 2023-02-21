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【Tempo新紙巾】水梨花系列散發清甜的花香　上層柔軟下層強韌

休閒消費 11:12 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

都市人生活繁忙，日常生活中少不免遇上突發事情影響心情，Tempo為你帶來全新水梨花系列，以知性優雅的梨花清香瞬間安撫情緒，一秒帶你進入清新宜人的忘憂境界！

Tempo水梨花系列備有迷你紙手巾、袋裝面紙及閃鑽4層衛生紙，全方位照顧你生活上各種需要。Tempo水梨花迷你紙手巾的骰又輕便，不論小廢包或是大手袋都方便攜帶。

水梨花袋裝面紙採用4層加厚設計，柔韌觸感細緻呵護著你幼嫩的肌膚。加上輕巧方便的包裝，適合擺放在家中或辦公室。

水梨花閃鑽4層衛生紙更擁有全港獨有的Comfort Cushion環形壓紋，由歐洲創新的技術配合上層柔軟、下層強韌的紙巾打造，柔滑鬆軟的棉柔表層，帶來前所未有的羽柔觸感。

這一系列不論迷你紙手巾、袋裝面紙或閃鑽4層衛生紙，都通過皮膚科測試，加上清甜的水梨花香，淡淡香氣令身心感覺煥然一新！

最新影片推介：《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪

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責任編輯︰陳珈希

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