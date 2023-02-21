【News新聞女王】佘詩曼回巢拍劇獲三帝拱照　各人爭相合作鬥戲過招

▲ 阿佘絕對係收視保證！

視后佘詩曼（阿佘）下月返無綫開拍新劇《News新聞女王》，其女角包括李施嬅、高海寧、何依婷等，故事發生在新聞集團，各人為了權力鬥爭而成為惡人，主線由主角阿佘要離開主播之位展開。

由於其他支線亦甚多，加上不少新舊藝人知道阿佘回巢拍劇，各人都毛遂自薦望與阿佘合作，一睹其精湛演技。

除了男主角兼視帝馬國明及有份客串演出的譚俊彥（Shuan），當中Shuan更與阿佘有感情線，是其人生中的關鍵人物。

三帝拱照 山聰空降助陣演特別角色

向來與阿佘和施嬅私交甚篤的應屆視帝陳山聰都會客串一個特別角色，阿佘回巢即出動三帝拱照，足見TVB對其重視程度，單看陣容已甚有睇頭，難怪自劇集宣布拍攝後，不少觀眾已大表期待，並對阿佘今次回巢之作甚有信心。

其實山聰早前出席活動時已表示恨與兩位好友合作，還指只要度到期，即使只有一場戲也會跟她們去拍。

據知現時看過劇本的藝人都有讚冇彈，山聰今次空降助陣，角色也是他從未演過，他接受傳媒指自己未正式接受通知，現時還在拍攝《奪命提示》：「不過難得阿佘同施嬅都返嚟拍劇，有乜嘢行行企企角色，總之可以同佢兩個交手我都係期待，自己亦最鍾意演啲未演過，咁先有挑戰。」

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王敏奕對劇本有讚無彈

另外，據知剛拍完劇集《虛擬情人》的王敏奕亦會加入劇組，同樣對劇本有讚無彈，她自言對今次劇本非常喜歡，更是近年看過最精彩的劇本，又表示今次角色很有挑戰性，很有信心可令大家看到不一面的她。

王敏奕還透露與阿佘、施嬅有較多戲份，並很期待能夠在她們身上學習。

阿佘大讚劇本 角色有發揮

至於阿佘早前接受電台節目《口水多過浪花》訪問，鄭裕玲問到她為何回巢接拍新劇，阿佘直言劇本好是主要原因：「我係做新聞報導員，講辦公室政治。（係唔係少拍呢啲？）未試過啦，個劇本係好，同埋我覺得係有得發揮。」

阿佘近年專注在內地發展，憑宮廷劇《延禧攻略》令其在內地人氣及身價同樣上升，隨後她亦接拍多套劇集及亮相真人騷，不論是香港還是內地都是炙手可熱的女星之一。

▲ 大家對阿佘都好有信心。

劇集製作嚴謹

由於韓劇及美劇常以新聞主播為題材，無綫則從未拍攝此劇種，據知今次劇集拍攝期約半年，並由鍾澍佳親自拍攝，此劇製作相當嚴謹，除是與內地合作的定製劇外，拍攝亦會依照內地形式，劇本、圍讀及造型等一絲不苟，而劇組的攝影、美術及燈光都會找電影團隊助陣，絕對是重頭之作。

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