【機票優惠】快運推台灣3地機票48小時快閃優惠　單程票價198港元起

▲ 快運推台灣3地機票48小時快閃優惠，單程票價198港元起。（香港快運網頁截圖）

香港快運推出台北、台中和高雄48小時快閃優惠，單程票價198港元起，來回連稅1,197港元起，票價只包一件手提行李，寄艙行李須另收費，而單一行李重量亦不能超過32公斤：

行李寄艙費用：20公斤每程$290，25公斤 每程$360，30公斤 每程$425，40公斤 每程$550

網上後加行李：20公斤 每程$305，25公斤 每程$460，30公斤 每程$465，40公斤 每程$570

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機票銷售日期為2023年2月21日上午12時至2023年2月22日下午11時59分。單程票價由港幣198元起，出發期限為2023年3月1日至2023年3月31日，其票價只適用於台北、台中及高雄的航班。優惠只適用於由香港出發的來回機票預訂，亦不包括相關稅項及附加費。

快運補充，票價會隨機位狀況而變動，機位數量有限並不一定適用於所有航班或日子。優惠數量有限，售完即止。詳情可瀏覽香港快運網頁。

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責任編輯：陳麗娜