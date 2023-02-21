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【機票優惠】快運推台灣3地機票48小時快閃優惠　單程票價198港元起

社會 10:42 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

快運推台灣3地機票48小時快閃優惠，單程票價198港元起。（香港快運網頁截圖）

香港快運推出台北、台中和高雄48小時快閃優惠，單程票價198港元起，來回連稅1,197港元起，票價只包一件手提行李，寄艙行李須另收費，而單一行李重量亦不能超過32公斤：

行李寄艙費用：20公斤每程$290，25公斤 每程$360，30公斤 每程$425，40公斤 每程$550

網上後加行李：20公斤 每程$305，25公斤 每程$460，30公斤 每程$465，40公斤 每程$570

【台灣旅遊】一文看清台灣重開港澳客自由行網簽　港客首日即赴台浸溫泉

機票銷售日期為2023年2月21日上午12時至2023年2月22日下午11時59分。單程票價由港幣198元起，出發期限為2023年3月1日至2023年3月31日，其票價只適用於台北、台中及高雄的航班。優惠只適用於由香港出發的來回機票預訂，亦不包括相關稅項及附加費。

快運補充，票價會隨機位狀況而變動，機位數量有限並不一定適用於所有航班或日子。優惠數量有限，售完即止。詳情可瀏覽香港快運網頁

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳麗娜

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