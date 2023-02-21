【范冰冰2.0】薛凱琪容貌昇華被封「范冰冰2.0」　Fiona第N度進化嚇親粉絲【多圖】

▲ 薛凱琪容貌「昇華」嚇親粉絲！

現年41歲的薛凱琪（Fiona）近年轉戰北上內地發展，先後參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》及《無限超越班》，人氣再度急升。

年過40還擁有一張凍齡娃娃臉的她，外貌近年成為網民熱論的話題，曾先後跟謝安琪和「Do姐」鄭裕玲撞樣。去年4月公開近照時更被指與范冰冰撞樣，由昔日可愛包包臉變成臉尖眼大的網紅臉。

近日Fiona的最新照片再掀起討論，「進化」到連粉絲也受不了：「比返真嘅薛凱琪我！」

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「范冰冰2.0」

Fiona因凍齡外貌獲內地網民封為「香港最後一個少女」稱號。

她在社交平台上載了多張最新近照，相片中其容貌又再度進化，今次五官「昇華」至連范冰冰也不像，配以劉海與丸子頭髮型，令人即時想起惠英紅在《無限超越班》中直指Fiona是「40多歲的陶瓷娃娃」。

網民對於偶像再度進化似乎不受落，直呼：「比返真嘅薛凱琪我！」、「范冰冰2.0」、「已經不認識了，照片看不出來了」、「這圖……我以為我新關注了個網红」、「其實香港有香港女仔個種美，何解唔保留下呢？」亦有網民對於Fiona少女造型受不住，認為合適年齡應做合適的事。

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初出道仙氣女神

薛凱琪（Fiona）於2003年以歌手出道，同時在影視方面雙線發展。初出道的她青春少艾，有著超可愛的包包面，清純仙氣look俘虜萬千少男。

雖然多次被指頸部過長，被網民攻擊如「長頸鹿」，但Fiona也鬆容面對。可是近幾年Fiona惹來整容疑雲，被指外貌「進化」或「變樣」，不過亦有人認為只是P圖過度的「內地文化」所致。

回顧Fiona樣貌「進化」歷程：

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