  • 20°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 13:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【范冰冰2.0】薛凱琪容貌昇華被封「范冰冰2.0」　Fiona第N度進化嚇親粉絲【多圖】

娛樂 12:29 2023/02/21

分享：

分享：

熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

薛凱琪容貌「昇華」嚇親粉絲！

現年41歲的薛凱琪（Fiona）近年轉戰北上內地發展，先後參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》及《無限超越班》，人氣再度急升。

年過40還擁有一張凍齡娃娃臉的她，外貌近年成為網民熱論的話題，曾先後跟謝安琪和「Do姐」鄭裕玲撞樣。去年4月公開近照時更被指與范冰冰撞樣，由昔日可愛包包臉變成臉尖眼大的網紅臉。

近日Fiona的最新照片再掀起討論，「進化」到連粉絲也受不了：「比返真嘅薛凱琪我！」

【百變Fiona】薛凱琪騷近照與范冰冰撞樣　回顧Fiona 17年來樣貌「進化」歷程

最新影片推介：《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】CP訓練營Gillian Kyle示範最強搭訕技

「范冰冰2.0」

Fiona因凍齡外貌獲內地網民封為「香港最後一個少女」稱號。

她在社交平台上載了多張最新近照，相片中其容貌又再度進化，今次五官「昇華」至連范冰冰也不像，配以劉海與丸子頭髮型，令人即時想起惠英紅在《無限超越班》中直指Fiona是「40多歲的陶瓷娃娃」。

網民對於偶像再度進化似乎不受落，直呼：「比返真嘅薛凱琪我！」、「范冰冰2.0」、「已經不認識了，照片看不出來了」、「這圖……我以為我新關注了個網红」、「其實香港有香港女仔個種美，何解唔保留下呢？」亦有網民對於Fiona少女造型受不住，認為合適年齡應做合適的事。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【無限超越班】薛凱琪參加演戲真人騷　遭惠英紅直白狠批無特色

初出道仙氣女神

薛凱琪（Fiona）於2003年以歌手出道，同時在影視方面雙線發展。初出道的她青春少艾，有著超可愛的包包面，清純仙氣look俘虜萬千少男。

雖然多次被指頸部過長，被網民攻擊如「長頸鹿」，但Fiona也鬆容面對。可是近幾年Fiona惹來整容疑雲，被指外貌「進化」或「變樣」，不過亦有人認為只是P圖過度的「內地文化」所致。

回顧Fiona樣貌「進化」歷程：

    點擊圖片放大
    +26
    +25

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【乘風破浪3】鍾欣潼減逾10多磅回復最佳狀態　阿嬌分享減磅「3戒」【內附詳情】
11:57 2022/05/31
【乘風破浪3】鍾欣潼減逾10多磅回復最佳狀態　阿嬌分享減磅「3戒」【內附詳情】
【情緒健康】薛凱琪曾患抑鬱走過低谷　曬11年前舊相以繪畫發洩情緒【附抑鬱症症狀】
16:20 2022/06/20
【情緒健康】薛凱琪曾患抑鬱走過低谷　曬11年前舊相以繪畫發洩情緒【附抑鬱症症狀】
【有個閨密叫祖藍】薛凱琪自揭情緒病爆發原因　Fiona獨門愛情保鮮法：死都唔認拍拖
13:13 2022/08/15
【有個閨密叫祖藍】薛凱琪自揭情緒病爆發原因　Fiona獨門愛情保鮮法：死都唔認拍拖
【一代天后】張曼玉為梅艷芳激罕上節目　讚揚故友：佢係好多人心目中嘅英雄
14:31 2022/11/29
【一代天后】張曼玉為梅艷芳激罕上節目　讚揚故友：佢係好多人心目中嘅英雄
【無限超越班】重演經典TVB角色　佘詩曼任經理人影壇巨星為節目加持
16:26 2022/12/10
【無限超越班】重演經典TVB角色　佘詩曼任經理人影壇巨星為節目加持
【無限超越班】薛凱琪參加演戲真人騷　遭惠英紅直白狠批無特色
13:04 2022/12/12
【無限超越班】薛凱琪參加演戲真人騷　遭惠英紅直白狠批無特色

你可能感興趣

【乘風破浪3】鍾欣潼減逾10多磅回復最佳狀態　阿嬌分享減磅「3戒」【內附詳情】
11:57 2022/05/31
【乘風破浪3】鍾欣潼減逾10多磅回復最佳狀態　阿嬌分享減磅「3戒」【內附詳情】
【情緒健康】薛凱琪曾患抑鬱走過低谷　曬11年前舊相以繪畫發洩情緒【附抑鬱症症狀】
16:20 2022/06/20
【情緒健康】薛凱琪曾患抑鬱走過低谷　曬11年前舊相以繪畫發洩情緒【附抑鬱症症狀】
【有個閨密叫祖藍】薛凱琪自揭情緒病爆發原因　Fiona獨門愛情保鮮法：死都唔認拍拖
13:13 2022/08/15
【有個閨密叫祖藍】薛凱琪自揭情緒病爆發原因　Fiona獨門愛情保鮮法：死都唔認拍拖
薛凱琪 娛樂人物職業 演員 歌手 綜藝節目 娛樂行業 網紅 整容 范冰冰 社交平台

最高瀏覽

【商台DJ惹禍】梁文禮狂數梁詠琪演唱會被批雙面人 　Gigi親身回應獲讚高EQ
11:37 2023/02/20
【商台DJ惹禍】梁文禮狂數梁詠琪演唱會被批雙面人 　Gigi親身回應獲讚高EQ
【息影艷星】80年代混血女星童鈴息影定居英國　長女盡得靚基因當模特兒【多圖】
12:29 2023/02/20
【息影艷星】80年代混血女星童鈴息影定居英國　長女盡得靚基因當模特兒【多圖】
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢
16:12 2023/02/20
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢