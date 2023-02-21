【壽司郎之亂】壽司郎之亂再現？　日本連鎖拉麵店遭少年舔筷子再塞回筒中

▲ 壽司郎之亂再現？少年舔筷子再塞回筒中，日本連鎖拉麵店遭惡搞。

壽司郎惡搞風波尚未平息，日本再有人惡搞餐飲店。近日社交平台上瘋傳一段男子將拉麵店的即棄筷子含入口中，隨後又放回原位的影片，影片曝光後，引起大批網民氣憤，憂心外出用膳的衛生問題。

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該段影片近日被分享到Twitter，從影片中可見，一名綁着馬尾、身穿灰色上衣的男子抓起桌上一大把即棄筷子，隨後將其塞進嘴裏舔，讓筷子全都沾滿自己口水後又放回筷子桶中，並拍攝整個過程，再上傳至Instagram的同行友人則寫到，「不愧是大哥！」。

經調查，該影片的拍攝地點是連鎖拉麵店「道頓堀神座拉麵（どうとんぼり神座）」，而涉事公司於2月19日也發表聲明稱，會嚴正處理該起事件，並正在深入調查惡搞影片中相關的商店，未來將持續和警方討論，嚴格採取法律行動。

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為了防止類似事件再度發生，道頓堀神座拉麵將對相關商店進行消毒，並將免洗筷與調味料分別包裝，而水壺也僅在客人要求下才會提供。該公司表示，品牌與顧客間的信賴關係因該事件受到嚴重的損壞，為影片讓平時到訪的顧客感到不適，深感抱歉，並將繼續努力為客戶提供安全可靠的拉麵。

對於此類惡搞事件的再次發生，不少網民憤怒表示「噁心」、「真差勁」，亦無奈感嘆「已經不敢外食了。」

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責任編輯：羅嘉欣