【日煮百桶飯】傾盡家財養1400流浪狗 夫婦壓力爆煲︰唔知女兒讀幾年級

▲ 夫婦二人收養逾千隻流浪貓狗。

不少貓奴、狗奴都願意盡心盡力照顧家中毛孩，若飼養貓狗竉物數字逾千隻，環境真不敢想像。重慶有對90後狗奴小夫妻，傾盡家財收養了1,400多隻流浪貓狗，他們每天早上五點就要起床給牠們煮飯，份量裝滿108個塑膠桶。兩夫妻全天候服侍毛孩，不但傾盡家財，甚至連女兒也無暇照顧，他們大呻壓力爆煲，呼籲其他愛心人士免費領養。

狗奴太太小七指，2012年開始收養流浪狗，起初只有三隻，並開了一家寵物店，幾年後流浪狗的數量激增幾十隻，因為狗狗聲浪大及衞生問題被鄰居投訴，令她要多次搬家，尋找更大的地方作為毛孩的安樂窩，結果數量會增長到1400隻。她丈夫李歡亦坦言因為狗狗問題，與太太多次起爭執，但對方一意孤行，後來他被太太愛心打動，最後也只能妥協幫忙分擔照顧，連自己以前上班賺的積蓄都全都花光。

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兩夫妻零社交

他們說照顧這麼多流浪貓狗，每日忙得不可開交，清晨五點就要開始煮飯，每次要煮10袋共225公斤的米，可裝滿108個塑膠桶，還要清理狗狗們的大小二便，他們不但沒有私人社交生活，連陪家人的時間都沒有，小七更後悔慨嘆︰

連女兒現在讀幾年級、學校在哪都不知道！家長會都是由外婆去。

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她坦言每天生活都是圍著貓狗氹氹轉，令她透不過氣來，但每次看到流浪貓狗可憐的眼神，她就覺得很心痛，沒辦法拒絕。因為餵養大量貓狗，兩夫妻的財政十分緊絀，幸好獲愛心人士捐款購買糧食，但因為支出太龐大，個個月都不敷支，為了籌措生活費,小七 也曾硬著頭皮開直播。他們其實一直有呼籲愛心人士免費領養，但前往領養的市民不多，小七希望是真正愛狗人士來領養，給狗狗更好的生活條件。

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