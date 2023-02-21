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【東張西望】內地乞兒兵團再湧香港搵食　傷殘男賣唱行乞自爆日賺幾百元

健康 11:54 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

《東張西望》直擊，內地乞兒兵團再湧香港搵食。

內地「乞兒兵團」再湧香港搵食！TVB節目《東張西望》昨晚（20日）報道，自香港與內地全面通關後，港九新界各區街頭再有乞丐出沒，且行乞手法層出不窮，有傷殘人士透露，在街頭賣唱行乞可日賺幾百元。

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《東張西望》攝製隊走訪各區，其中在大埔找到「乞丐二人組」的蹤影，他們早前已出沒於各區街頭，二人結伴行乞，其中一人坐在地上，雙腳戴著護膝，另外一人則坐在板車上。攝製隊當日追蹤二人走向大埔港鐵站，並上前採訪，乞丐表示自己有「脆骨病」，但拒絕回答自己從內地哪裏來，又否認行乞，稱沒有賺到錢。

其後二人入閘，走向金鐘方向的月台，他們不時四處張望，相當警覺，他們登上列車後發現攝製隊跟蹤，與同黨商量後，便在列車關門的最後一刻衝出去。

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攝製隊後來追蹤另一名在北角街頭賣唱、手腳殘缺的男子。他聲稱來港旅遊，順便賺點生活費，每日可賺幾百元，又透露自己是一名直播主，在內地社交平台擁有數千粉絲，他指自己在22歲一次煤氣罐爆炸意外中導致傷殘，在不同地方唱歌賺錢。

之後這名男子收拾東西離開，攝製隊一直跟蹤，可見他乘搭港鐵並於佐敦站下車，他發現攝製隊後，要求停止拍攝，更一度發惡。男子後來走進一幢大廈，攝製隊隨即跟蹤，發現大廈疑為乞丐兵團的大本營，不少乞丐住在大廈內的一個賓館。今晚播出的一集會直擊內部情況。

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責任編輯：羅嘉欣

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