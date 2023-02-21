【廉政狙擊劇透】第2集劇情預告　洛子峰指黎曉山標奇立異不宜入紀律部隊

▲ 《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第1集劇情講到韋繼明利用線人煽風點火，誘導殺謝宏風的兇手現身找周志棠算帳，最終把二人一網成擒。

第2集（21/2）

方家晴因師傅謝宏風去世而悲傷不已，打算結束風華歌廳的營運，洛子峰與韋繼明不約而同前來安慰好友，但方家晴仍然沮喪不已，二人唱起兒時的歌鼓勵方家晴，卓以凡﹙吳卓羲 飾﹚中途加入唱和，洛子峰與韋繼明重遇多年不見的故友，均是驚訝不已。

韋繼明與卓以凡重逢，心中五味雜陳，惱恨自己至今仍沒有勇氣道出連累卓以凡一家的真相，連一句道歉也講不出聲。

洛子峰上司章Sir讓他過目黎曉山的面試片段，洛子峰批評她標奇立異，不適合加入紀律部隊。

洛子峰領下屬調查一宗新案件，懷疑警員馮日添與ECG酒吧合夥人勞名威、董事Marco Li及徐浩銘私下勾結，以致酒吧在馮日添的照拂下，肆無忌憚經營非法活動。

一眾廉政調查員跟蹤雙方手下的秘密交易，隨著廉政一方敗露身份，一場激戰隨之展開。章Sir先斬後奏，正式取錄黎曉山，面對爽直熱情的黎曉山，洛子峰相當無奈。

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