【著數優惠】太子酒店自助餐成人惠顧同行小童免費　網上商店預訂可享9折優惠【內附連結】

▲ 太子酒店SAVVY 餐廳推出全新海鮮拼盤及無限嘗即製佳餚饗宴，每位成人惠顧同行之1位11歲或以下之小童更可享免費優惠。(酒店提供)

太子酒店SAVVY最新推出吃喝無盡饗宴，食客可先享用海鮮拼盤，再無限點選由餐廳總廚吳冠龍率領的廚師團隊於開放式廚房炮製的亞洲及西式主菜，各國佳餚即點即製，無限量供應，讓食客度過大滿足的美食之夜。每位成人惠顧，同行之1位11歲或以下之小童更可享免費優惠。

吃喝無盡饗宴，由豐富的優質海鮮拼盤展開，包括烤新鮮波士頓龍蝦、烤虎蝦、大連鮑魚、蒜蓉粉絲蒸扇貝、酥炸軟殼蟹及富東南亞滋味的印度烤雞和泰式蝦餅。食客亦可於自助餐桌上盡情享用各式頭盤、沙律及豐盛的時令海鮮，包括麵包蟹、小龍蝦、凍蝦、蜆 及青口等。

▲ 海鮮拼盤(酒店提供)

主菜採用電子下單形式，無限任點，任食客挑選。由泰菜總廚Nontra-Udon Buapha創作的招牌泰式大頭蝦冬蔭功，到印度大廚Sanjay Yadav親自主理的印度秘製咖喱，超過15款各國佳餚美饌於開放式廚房即場炮製，加上各式配菜，全部無限量供應。

大廚推介菜式，包括烤羊架、輕煎挪威三文魚柳、沙嗲串燒、泰式炒金邊粉、印式烤海蝦及X.O醬露筍炒蝦等。

饗宴尾聲，當然不少得由SAVVY 經典餐車為食客獻上精緻美點。

▲ 甜品(酒店提供)

吃喝無盡饗宴每晚6:30pm至10pm供應，成人每位$668，每位成人惠顧，同行之1位11歲或以下之小童，可免費享用自助餐及任點各國美饌 (不包括拼盤及甜品)，經網上商店預訂可享9折優惠。

info

太子酒店SAVVY

地址：尖沙咀海港城太子酒店 3 樓 / 港威商場 3 樓 GW 3209A

電話：2113 6188

記者：招美寶