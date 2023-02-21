【不老女神】41歲陳自瑤海旁被野生捕獲　零修圖凍齡照獲讚

▲ 41歲陳自瑤海旁被野生捕獲，零修圖凍齡照獲讚。

41歲的陳自瑤（Yoyo）雖然被屢傳婚變，但一直無阻其心情，不時於社交平台上載靚相，向一眾粉絲大派福利。日前，有內地網民來港時，於尖沙咀海旁碰見Yoyo，大讚她真人外貌超級驚艷。在零修圖下，只見已為人母的Yoyo穿搭仍然十分型格，皮膚緊致之餘，身材苗條，「最強童顏女神」當之無愧。

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該網民日前於社交平台「小紅書」上載了一段於尖沙咀海旁「野生捕獲」陳自瑤的短片，喜遇女神，網民更留言寫到「看到一個美女，超級驚艷，就停下多看了幾眼，越看越不對勁，這不是YoYo嗎」。該名網民還表示，本來是想上前向女神打聲招呼，但看見她周圍圍滿工作人員，深怕打擾，故最終放棄這念頭。

短片中，陳自瑤身穿灰色西裝外套，內搭黑色吊帶背心加牛仔褲的造型，顯得相當型格自信；期間更不小心露出零贅肉的小蛇腰，又不斷輕撥秀髮，對著鏡頭微笑，電力十足，外形完全看不出是一位41歲的人母。照片曝光後，不少網民都大讚Yoyo真人比上鏡更靚更動人！

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靚媽Yoyo瘦身之道

事實上，Yoyo曾指自己的骨架小，故多長一點肉也很易顯得肥胖。睡眠不足時，更會出現水腫問題。受先天條件影響下，她便曾分享簡單3招瘦身招數，於後天努力補救。

1. 飲食清淡：不喜好吃零食、甜品，也不飲汽水。不過每天都吃一碗飯，因為這樣才夠力氣。

2. 帶氧運動：靠運動增強肌肉及修身形線條，無論多忙每星期都抽兩、三日做運動，當中包括跑步、瑜伽、打泰拳、TRX，主要為帶氧運動。如未能出外做運動，也會在家中練瑜伽，以修線條及保持身段柔軟。

3. 護膚保濕：每天都敷面膜，以Cream mask為主，面上的細紋及膚色問題便可一一改善。

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責任編輯：羅嘉欣