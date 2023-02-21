【開心速遞】童星六年來只演《愛‧回家》Philip仔　梁禹勤才藝多淡出專注學業

▲ TVB劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Philip仔的童星梁禹勤淡出影視圈。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的送水輝（許家傑飾）、大小姐（林淑敏飾）和Philip仔（梁禹勤飾）一家三口的劇情深得觀眾愛戴，即將升中的童星梁禹勤決定淡出影視圈，離開《開心速遞》劇組。

本來是一集角色的Philip仔甫一出場已成為觀眾焦點，有冷面笑匠之稱的他甚有觀眾緣，Philip仔一角演足六年。

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只拍一劇

梁禹勤自小一開始拍劇，不過「十分專一」的他至今只接拍《開心速遞》一套劇集，一直都是飾演送水輝和大小姐的兒子Philip仔。

禹勤於機緣巧合下成為小演員，梁媽媽曾於訪問中透露：「劇組需要一個小男孩，囝囝當時正在放暑假，貪得意讓他試試。起初本只拍一集（第106集），沒想過連戲連這麼久。」

她續指：「那場戲由監製拍，剛剛K3畢業的禹勤記性很好，強項就是背誦對白，因而令監製很開心，笑言未拍過小朋友可以這麼快收工。」禹勤就此開始演戲。

梁媽媽為禹勤儲起片酬：「跟他協議過，只要他畀心機演好，每次都可抽取十份之一出來用。其餘儲起，待他到18歲時交還他，到時他想怎樣使用也可。」她又謂：「讓他感覺到金錢並非從天而降，明白到賺錢其實很辛苦，真的需要努力付出方可獲賺取得到。」

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作風低調

成為童星的禹勤向來作風低調，他說：「部分同學知道我有拍劇，但我不會主動跟他們說我有份拍劇，覺得會被別人取笑我太厚面皮。」

拍劇令他認識了「技安」黃厚仁，二人戲內外都是愛打機的好友，「第一次與技安拍戲時不熟，之後漸漸熟絡，開始一起吃飯。跟他漸漸熟悉後便相約到我家打機，我們住得很近，拍劇讓我認識朋友及接觸新事物。」

跟禹勤最多對手戲的無疑是「送水輝」許家傑和「大小姐」林淑敏，他曾大讚二人：「送水輝很好人，大家拍劇很辛苦時，他會買食物給大家吃，會支持大家、幫大家減壓，也會教我演戲。大小姐也很好人，除教我演戲外，曾經請我吃奶茶雪糕。」

禹勤認為自己跟Philip仔一樣熱愛打機：「不過與他不同是我喜歡戶外活動和機動遊戲，就如兒童節那集，第一次去綠田園，很喜歡。」他形容Philip仔：「是一個很串、過於成熟的小朋友，就像成年人一樣，雖然我很老積，但他比我更老積。」

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多才多藝

現實中的禹勤多才多藝，興趣廣泛的他曾學習田徑、游泳、羽毛球、大提琴、鋼琴及芭蕾舞。

其中，他於7歲時勇奪「香港芭蕾舞學會超新星大賞」的冠軍，禹勤說：「從5歲開始學習芭蕾舞班，跳芭蕾舞很辛苦、很痛，有時會不想堅持，但答應了老師參賽便會繼續練習。」

梁媽媽自言不是虎媽：「仔仔希望將來能成為電競選手，我跟他說只要能維生便可。無論從事任何行業都要學懂基本知識，不然就算打機看見一些英文的指令或需要計數時，也會看不懂。」她續指：「我會供養他到大學，之後我便老了沒法賺錢了，靠他養我了。」

育有兩名子女的梁媽媽從不要求子女升讀名校：「家姐之前雖然不能直升，但也是好事，因為她不用再受同學們的白眼。我為她找了一間Band 2的學校，最重要是開心和沒壓力，我只期望弟弟能入讀純僕的學校。」

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Philip仔淡出

昨晚（20日）播出的第1871集《開心速遞》以「青春的黑洞」，梁禹勤於劇集播畢後在IG貼出「家庭照」，並寫下感言：

多謝爸爸媽媽六年來的照顧和關懷，我入黑洞了，拜拜#愛回家之開心速遞 #大小姐#宋總監 #宋飛立#宋氏一家 #青春的黑泂

帖文一出立即引來大量網民留言，不少網民向Philip仔表達不捨之情，希望將來有機會可以再見他。

梁媽媽跟TOPick說：「其實係因為快升中，需要擺多啲時間在學業上，加上佢大個左，性格越發內向低調，似乎唔係好適合做演員，所以我都覺得係時候淡出。但如果劇組有需要，宋飛立係可以從黑洞中出下嚟嘅。😆」

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