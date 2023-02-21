【KO便秘】飲水多無用?　營養師曝3大類便秘解決方法

▲ 飲水多無用? 營養師曝3類便秘解決方法

便秘是不少都市人通病，究竟如何解決這擾人問題? 營養師李婉萍於網站分享，指出首先要了解便秘所屬型態，如「有便意上不出來」、「糞便乾硬」、「糞便黏性強」等3類型，不同型態均有不同對應方法。除了常見的多喝水、多吃蔬果外，建議每天早上可攝取10cc的橄欖油、牛油果油等，幫助腸道蠕動。

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3種常見便祕型態及解決方案:

便秘類型1：想大便卻上不出來

如容易緊張、生活工作壓力大、步調快，經常會錯過上廁所時間，食量比較大或經常需要應酬，這類型的朋友要小心遇到「有便意卻無法順利排便」。此種便秘型態累積久了，容易產生口臭、皮膚暗沉、甚至會有三高風險。

解決方法：先盡量養成固定如廁時間，每個人有自己的生理時鐘，時段與別人不同沒關係；此時每天至少要喝每公斤x30、40c.c.的水，或抓2000c.c.以上；而飲食方面要補充「水溶性膳食纖維」幫助軟便，還有助降低體內膽固醇，如海帶、昆布、紫菜、燕麥、菇類皆含有果膠、β-葡聚醣，這些食材口感軟嫩、濕滑有助軟化糞便。

便秘類型2：便便很硬、放屁好臭

食量本身就小、蔬菜水果攝取不多、連水都喝很少，或者很挑食的人，容易持續多天沒有便意，糞便往往會像羊大便般是很硬的顆粒狀。外顯特徵是放屁特別臭；容易沒力氣會累；膚質粗糙、常常冒痘、容易顯老。

解決方式：這時每天建議喝至少3000 c.c.的水，可於早上喝10 c.c.的油譬如橄欖油、牛油果油或生菜沙津拌點油吃幫助腸道蠕動。需要補充的膳食纖維是「非水溶性膳食纖維」，口感較硬，可幫助增加糞便體積，還富有飽足感。推薦食材有西洋芹、青花菜、牛蒡、竹筍、豆類、堅果等，而水果類則是芭樂、百香果。

便祕類型3：大魚大肉讓大便黏性很強

愛吃肉和水果、但蔬菜吃很少的族群，飲食比例不均的風險是內臟脂肪、體內膽固醇和息肉增生率會提高。這類型的人糞便黏性較強，沖馬桶時容易黏在馬桶壁上需要用刷子來清理。

解決方式：必須補充水溶性和非水溶性膳食纖維，料理建議如竹筍香菇雞/排骨湯、玉米海帶雞/排骨湯或是銀耳蓮子湯，主食可吃五目炊飯（內含牛蒡、紅蘿蔔、黑木耳菇類等）。

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責任編輯：羅嘉欣