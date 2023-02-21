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【懂事哥哥】父服刑母改嫁祖父母去世　16歲少年強忍淚水獨力照顧兩妹

親子 13:24 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

少年好生性！

俗話說窮人的孩子早當家，河北一名16歲少年，父親正在坐監、母親早年改嫁，而祖父母相繼去世，而他還有兩個妹妹，分別10歲及12歲，作為哥哥，少年只好擔起頭家，堅強面對，照顧兩妹妹，三兄妹相依為命。幸好當地婦聯送上物資，面對困境少年在短片中仍能強顏歡笑。

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綜合內媒報道，近日網上瘋傳一片段，河北省邢台市廣宗縣一名16歲少年不知道父母身在何方，加上祖母於早年離世，祖父則在上月過年期間離世，他只好獨力照顧兩名分別12歲和10歲的妹妹，片中所見少年家徒四壁，設備簡陋。

強忍淚水背對鏡頭

影片中有人上門探訪送上利是和物資，又大讚少年懂事、照顧得妹妹很好，他面對稱讚笑容靦腆，期間一度強忍淚水背對鏡頭，不想展露出軟弱一面。

影片曝光後，廣宗縣婦聯一名工作人員證實，三兄妹一家屬「低保戶」，父親估計在外地服刑，母親則已改嫁多年，目前只有一名姑姑偶爾去照顧三兄妹，但平日生活起居也是三兄妹自理。工作人員表示會向三兄妹提供補助，亦正協助他們尋找母親，婦聯也會向當局反映情況，希望能提供相應援助。

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責任編輯︰王明芳

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