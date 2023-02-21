【平民福音？】青衣隱世$40拉麵被指難食　黑心網民鬧爆報食環卻遭圍攻

▲ 遭網民公審引起爭議的木屋小食店。（木屋小食店fb）

位於青衣長康邨的「木屋小食店」近日於網上爆紅，街坊日日排隊等食，原因之一是拉麵僅賣40元一碗而令人認識。

可是近日有網民特意慕名前往試食後，卻指食物「冇你哋（網民街坊）講得咁好」，不斷抱怨，公審拉麵店兼打算向食環署提出查牌，又質疑讚揚食店的網民是「打手」，其行為讓多數網民感到不齒，紛紛留言撐食店，引發罵戰。

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網民Patrick Ng在fb群組留言，指稱讚食店的網民為「打手」，質疑他們「好煩」，指這天自己在觀塘跟老婆特意遊車河往青衣食拉麵，卻「最慘畀你班打手呃咗，無你哋講得咁好，仲搞到我咁遠身水身汗過去」，再稱「警告你哋再打手廣告，我就打去食環署查下有冇牌 。費事又下下畀我老婆捉出去咁遠返外家」。

留言一出，有網民即時提出回應：

唔好諗住40蚊食到出面百幾蚊嗰啲心態

你自己覺得唔好食係一回事， 憑咩話人哋係打手？

佢嘅拉麵絕對係對得住40蚊呢個價錢，係衰在要排隊啫

口味呢家野真係見人見智啦！40蚊黎講我覺得好過食譚仔囉

為平息網民怒火，涉事食店也發文，「係我既錯，我整得唔好食，唔好意思」，盼多方消氣，減少紛爭。

可是事情仍未平息，fb群組版主將Patrick Ng趕離群組，免影響討論質素。而Patrick Ng遭趕離群組後，竟私下聯絡版主理論，兼人身攻擊，言論看來不負責任。

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版主列明，指群組會員Patrick Ng誣蔑街坊為木屋小食店「打手」，並揚言利用法例威迫回覆留言的街坊禁聲，屢勸不改。被主才向管理員申請，將Patrick Ng群組會員資格剔除。

而版主也將雙方對話放上網，讓網民自行判斷。

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責任編輯：TOPick港聞組