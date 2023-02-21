【手術燈墜下】彭鴻昌斥意外匪夷所思　促檢視維修保養相隔時間

▲ 彭鴻昌促醫管局檢視是否要縮短維修保養相隔的時間。（資料圖片）

聯合醫院手術室上周六（18日）有大型手術燈墮下，一名麻醉助理被燈撞傷肩膊受傷。社區組織協會幹事彭鴻昌今早（21日）在電台節目表示，意外匪夷所思，不能接受。不幸中的大幸是意外發生時沒有手術進行中，否則可能對病人造成嚴重傷害，甚至危害性命。

彭鴻昌表示，今次意外反映手術室内的設備有安全風險，醫管局及廠商需要嚴肅和全面檢查及分析事件原因。他質疑，事發兩個月前曾進行年檢維修，但都沒有發現有問題，兩個月後卻發生嚴重事故。他又表示，醫管局檢查50支同廠手術燈後，發現連同出事手術燈，共16支有螺絲鬆脫及安全風險等問題，質疑年檢不夠仔細。醫管局及廠商需要在調查後再向公眾交代，同時或要檢視是否要縮短維修保養相隔的時間，亦應考慮是否每次檢查都要將設備拆開觀察。彭鴻昌認為，在未能確保手術燈安全的情況下，每一至兩星期做一次檢查是合適的。

彭鴻昌又指，據他了解，美國食品藥物管理局去年底曾接獲報告，指涉事廠商一支手術燈螺絲失蹤。他認為醫管局調查報告需交代是否有接獲相關匯報，以及是否有相應跟進等。他續指，除醫管局醫院外，一些私家醫院及日間醫療中心亦應進行相關檢查，確保手術燈安全。彭鴻昌指，本身安排在涉事手術室進行的手術需要重新排期程序上或會有困難，冀醫管局盡快通知受影響病人，並留意是否有同一聯網的醫院可安排手術予較緊急的病人。

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記者：吳穎嵛