【消費情報】McCafé即日起加推$100八杯咖啡優惠　平均每杯12.5元

▲ McCafé即日起加推$100八杯咖啡優惠，平均每杯12.5元。（麥當勞提供）

由2月21日起，McCafé再度推出麥當勞App $100八杯手調咖啡優惠券，套票可供換購至4月底。

由即日起，McCafé加推的手調咖啡優惠券讓App用戶可以$100任選8杯指定手調咖啡 ，原價$204，平均每杯咖啡12.5元。用戶購買套餐優惠券時需先繳付$20訂金，8張指定手調咖啡換購券會於2個工作天內，存入麥當勞App內「McCafé優惠券」版面，其後每次使用換購券時繳付$10。換購券有效期至2023年4月30日。

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八張指定手調咖啡換購券可換領細杯裝熱意式鮮奶咖啡、細杯裝熱美式咖啡或細杯裝熱意大利泡沫咖啡，當用戶成功換購咖啡後，麥當勞App便會自動移除換購券。換購券於早上6時至午夜12時適用。

使用指定手調咖啡換購券時，可以加$5升級大杯裝熱飲，或加$8轉凍飲。同時，可選配麥當勞或McCafé食品，包括$8加配McCafé牛角包、$10加配豬柳漢堡、$12加配豬柳蛋漢堡或魚柳包、$15加配McCafé火腿扒蛋沙律意式包或$20加配McCafé紐約芝士蛋糕。

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責任編輯：陳麗娜