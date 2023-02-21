【男人最痛】睡夢中遭前妻「狠斷命根」　男子走過家暴抑鬱揭近況

▲ 睡夢中遭前妻「狠斷命根」！男子走過家暴抑鬱揭近況。

珍惜生命，遠離恐怖情人。台灣一名男子數年前因飽受前妻家暴而提出離婚，結果慘被對方剪掉生殖器，事件一度登上新聞。如今，當事人走出陰霾，勇敢發文揭露「被閹割」後的新生活。

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事主在網路論壇Dcard發文表露身份，回憶當年事發後情況：

陰莖是幾乎從根部被剪斷。那刀剪的非常深，陰囊當下也被劃破，所以睪丸在送醫前基本上是在身體外面。手術後因為感染，所以最後蛋蛋也被拿掉了。嚴格上，我整個男性生殖器，被我前妻整個毀掉。

事主又指出，由於龜頭前端神經已被切斷，就算重建陰莖也不會得到性快感，只是外觀好看，且移植皮膚及後續護理非常麻煩，因此最後沒有重建陰莖。術後2個月他一直用尿袋，最後在變性醫師提議下，選擇在原本睾丸後方開了尿道，自此都須坐著或蹲著尿尿，「那個尿道很窄，很容易會沿著屁股的皮膚流下來，不過之後都慢慢習慣了。」

走過家暴抑鬱 再婚重獲幸福

事主表示，事發後他得了非常嚴重的憂鬱症及壓力後創傷：

我以為可以把陰莖接回來。當醫生宣告陰莖已經缺氧壞死的時候，心情有點像手腳被砍斷一樣。男生最重要的器官沒了，而且最後連冷凍精子的機會都沒有。

他又透露，自己長期遭前妻肢體和言語暴力，而就在被「斷命根」前幾個月，雙方就已在討論離婚、分房睡。他也和前妻約定好，這段時期就等同於已經離婚，可以恢復自由戀愛。之後，事主有了一個約會對象，結果不久後便慘遭毒手。事主坦露心境：

其實我在那段婚姻裡就有點憂鬱症的傾向；在相當一段長的時間內，我都是在包容跟容忍的狀態。很多細節，新聞當年都沒有說，只是把我塑造成一個花心男，被剪雞雞活該的感覺。

不過，事主最後表示，前妻在事後被判「重傷害罪」，他目前已走出憂鬱症陰影，在美國修畢碩士之餘亦再婚。雖然沒有小孩，但生活頗安逸。面對網民對其再婚後性生活的好奇，他羞答「有培養出其他的做法」，性生活還算美滿。

網民送祝福：很高興你有了新生活

貼文引起熱議，大批網民對事主經歷感到震驚，同時感嘆他有過人的勇氣，紛紛為他送上祝福。

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責任編輯：羅嘉欣