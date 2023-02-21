【情緒病】恐慌症病發時有瀕死極度驚慌感　患者多自覺無問題錯過黃金治療期

▲ 恐慌症病發前毫無先兆，患者會突然感到心跳加速、呼吸不順等，產生瀕死的極度恐懼感。

都市人患有情緒病已不是忌諱事，藝人余文樂、李珊珊同是恐慌症患者。精神科專科醫生麥棨諾指恐慌症絕不能靠意志力來克服，患者要把握治療黃金期，服藥才有機會徹底痊癒。

恐慌症是情緒病的一種，麥醫生指這是突襲式的焦慮症障礙，發作時多是突如其來，或是在沒有任何明顯的外來誘因下，患者會感到身體不適，認為生命受到威脅，產生瀕死的極度驚慌感。「大部分患者會有心跳加速，感到快要心臟病發、中風等，或是呼吸不順，抖唔到氣快死，或是非常嚴重的頭暈、肚痛肚瀉等，這些都屬於軀體性障礙。」

檢查結果正常無病因

由於這些軀體性障礙的症狀確實發生，患者多會到心臟科、呼吸科、腦神經科等相關專科就診。麥醫生說：「多數檢查結果大都一切正常，患者雖然紓緩了不安，但亦會質疑醫生檢查未必準確，有好多擔憂，甚至繼續看同一專科的不同醫生去找『病因』。多數在見了兩三位醫生均認為身體正常後，才會被建議去見精神科醫生。」

▲ 余文樂在IG上講述恐慌症經歷，曾試過在飛機上病發，恐懼得想即時落機。

患者的日常生活多會受病情影響，程度視乎恐慌症的發作頻率和時長，頻率可密至每天，時長由半分鐘、一分鐘，亦有些個案是持續數小時不等，或是在特定場景下才會發作，如坐車、電梯等。余文樂亦曾自揭在飛機上恐慌症發作，坐立不安之餘，更恐懼得想即時下飛機，需時即時服藥才慢慢緩解症狀。李珊珊亦深受恐慌症困擾，去年她曾提及因病發致腹瀉，生活受到影響，而在年初更宣告停止更新社交媒體，更直指「2023是極艱巨的一年」。

麥醫生說：「有幾位病人會在搭車時突然發作，剛巧有幾次都在巴士上，漸漸建立出對巴士的恐懼。」在恐慌症發作的陰影下，患者會避開這些特定場景，對日常生活構成影響。

▲ 李珊珊受恐慌症困擾，在年初宣告停止更新社交媒體，更指「2023是極艱巨的一年」。

鎮定劑成藥物依賴

麥醫生無奈指不少患者均覺得自己沒有大問題，以致錯過黃金治療期，即第一次病發後一個月內。最令人憂心是有些病人明知情緒有問題，卻不肯面對，而是透過其他專科醫生拿一些鎮定劑，甚至到非法藥房購買。「恐慌症發作時立克服用鎮定劑，確實頗有效果，但這是治標不治本，更不是正確的治療方法。」

長遠來說，當恐慌症發作次數更頻密，鎮定劑服用劑量只會愈來愈多，甚至演變成依賴，最後一發不可收拾。「有些患者會買很多鎮定劑『傍身』，漸漸發展為上班前或上車前要先食藥，以控制病情，但不記得帶鎮定劑時，就會恐慌症發作。」

過量服用或依賴鎮定劑，更有可能引起藥物戒斷症狀。「去到某一個點，你不食的時候，身體會要你去食，好似出現藥物上癮的症狀，情況就類似恐慌症發作，出現手騰腳震、心不舒服等鎮定劑戒斷症狀，此時病人已分不清是恐慌症發作，還是藥物引起的戒斷症狀。」

把握治療黃金期

另一方面，不少人認為患者靠堅強的意志力便可克服病情，麥醫生指這完全是謬誤。恐慌症病發的原因是由於腦內的血清素失衡，導致緊張的反應機制不能運作正常，才會引起心跳加速、呼吸急速等連鎖反應。

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「腦袋主宰身體的一切，當中有自主神經系統，處理一些不能自行控制的器官，如心跳快慢、肌肉蠕動、腸道蠕動等。」當腦袋一出事，身體會出現很多不舒服情況，如有些人考試時因緊張壓力引致的腸胃不適，又或是派成績單時會心跳加速，甚至緊張得喘不過氣來等，這些都是意志力控制不了。

目前來說，使用調節大腦血清素的藥物是最有效快速的治療方法。雖說坊間有很多放鬆治療，如呼吸方法、靜觀等均有助於病情，但絕不能單靠這些心理治療來醫治恐慌症。

麥醫生強調患者若沒有接受適當的治療，病情會反覆及惡化。「患者每日都活在恐懼之中，會擔心、不敢出街，怕暈倒了無人理，即使在家也會擔心在洗手間病發暈倒無人理，需要人無時無刻的陪伴，造成沉重的心理負擔。」

記者：劉妙賢