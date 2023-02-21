  • 20°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 14:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新四十二章】葉凱茵戲中遊走天堂與地獄　曾歷流產獲兒子鼓勵走出陰霾

娛樂 13:35 2023/02/21

分享：

分享：

熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

葉凱茵在《新四十二章》與現實中同樣走過人生高低。

2002年參加香港小姐入行的葉凱茵，曾被封為TVB「秘書王」，自從2019年於《金宵大廈》演技大爆發後成功轉戲路，近一、兩年演不少後母、嚴母等角色。

在熱播劇《新四十二章》中，葉凱茵演的葉小琳與邵一算（鄭子誠 飾）有感情線，昨晚（2月20日）播的一集中，小琳經歷「先喜後悲」，看得令人感肉緊！

【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技　曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底

最新影片推介：《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】CP訓練營Gillian Kyle示範最強搭訕技

小琳遊走天堂與地獄

昨晚（2月20日）劇情可謂遊走甜蜜天堂與傷心地獄，一算欲與小琳（葉凱茵飾）拉埋天窗，小琳更暗中自掏三十萬幫補一算，一算雖然周身無蚊，但為氹小琳開心仍上演浪漫求婚大龍鳳。

正當以為一算與小琳大團圓，小琳在試婚紗當日離奇墮樓，送院後情況危殆、生死未卜。為幫小琳打氣，一算強忍傷心在家中舉行狂歡派對，生性孤寒的他更一反常態賣大包益街坊。

在場口中感動落淚的葉凱茵，事後笑言流的都是真眼淚，她一再感激監製Joe之餘，更打趣著老公「反省吓」：「呢場戲超級感動，我老公冇咁做過，佢睇到真係要反省吓。好多謝監製寫場咁好嘅戲畀我留念。」

葉凱茵指小琳是其近年最喜愛角色，並笑言鄭子誠是其母親偶像，直言：「真係好耐未做過呢類角色」。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

患突發性妊娠毒血症

在現實中的葉凱茵亦歷盡人生高低山谷，她於2009年與從事眼鏡生意的男友結婚，夫婦恩愛，兩年後誕下兒子Orson。

及至2016年，葉凱茵懷上第二胎，一家原本準備迎接細仔的來臨，就在臨盆前3星期，懷孕9個月的葉凱茵患上突發性妊娠毒血症，在短短半小時內，她由希望突變成絕望。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

在親友面前裝作堅強

她曾於節目《日日媽媽聲》裡憶述此事：「出事前一晚，我還感受到BB的心跳。翌日一起床就感到不太舒服，大約半小時後，我就感覺到下體開始流血，老公在15分鐘內駕車送我去醫院，醫生幫我檢查後臉色一沉，原來BB沒有心跳了。」

妊娠毒血症除奪走BB的生命，也令她的身體出現很多後遺症，包括高血壓、右眼出現閃光、驚恐症，連情緒都出現很大問題，她在親友面前裝作堅強，免得他們擔心。

《日日媽媽聲》（影片截圖）

面對人生挑戰

除了曾經歷流產之痛，在2013年冬至，葉爸爸在毫無先兆下心臟病發死亡、2014年姨媽癌病過身、2015年葉媽媽亦有大病。

至2016年輪到自己，加上自己性格緊張，在身心受創下，2018年10月她患上甲狀腺機能亢進症（簡稱甲狀腺亢進），需入院治療、用藥長達1年半。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【智能愛人】葉凱茵演虎媽自責逼死兒子　童星徐嘉謙演AI彌補父母遺憾感人
13:14 2021/09/02
【智能愛人】葉凱茵演虎媽自責逼死兒子　童星徐嘉謙演AI彌補父母遺憾感人
【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技　曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底
17:16 2021/09/02
【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技　曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底
【秘書王媽媽】葉凱茵不捨11歲兒紐西蘭留學　發掘踢波專長追夢︰為佢好要忍痛
16:44 2022/06/02
【秘書王媽媽】葉凱茵不捨11歲兒紐西蘭留學　發掘踢波專長追夢︰為佢好要忍痛
【秘書王媽媽】葉凱茵母子檔上陣演《法證先鋒V》　廿四孝媽媽：個仔係我心裡面好緊要
13:13 2022/12/23
【秘書王媽媽】葉凱茵母子檔上陣演《法證先鋒V》　廿四孝媽媽：個仔係我心裡面好緊要
【綠葉媽媽】懷胎9月患突發性妊娠毒血症　葉凱茵流產險亡拒見BB最後一面
14:29 2022/12/29
【綠葉媽媽】懷胎9月患突發性妊娠毒血症　葉凱茵流產險亡拒見BB最後一面

你可能感興趣

【智能愛人】葉凱茵演虎媽自責逼死兒子　童星徐嘉謙演AI彌補父母遺憾感人
13:14 2021/09/02
【智能愛人】葉凱茵演虎媽自責逼死兒子　童星徐嘉謙演AI彌補父母遺憾感人
【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技　曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底
17:16 2021/09/02
【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技　曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底
【秘書王媽媽】葉凱茵不捨11歲兒紐西蘭留學　發掘踢波專長追夢︰為佢好要忍痛
16:44 2022/06/02
【秘書王媽媽】葉凱茵不捨11歲兒紐西蘭留學　發掘踢波專長追夢︰為佢好要忍痛
葉凱茵 娛樂人物職業 演員 新四十二章 香港小姐 娛樂行業

最高瀏覽

【息影艷星】80年代混血女星童鈴息影定居英國　長女盡得靚基因當模特兒【多圖】
12:29 2023/02/20
【息影艷星】80年代混血女星童鈴息影定居英國　長女盡得靚基因當模特兒【多圖】
【幼童墮樓】上環3歲男童墮樓送院搶救　3日內第二宗幼童墮樓事故
今日 09:11
【幼童墮樓】上環3歲男童墮樓送院搶救　3日內第二宗幼童墮樓事故
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢
16:12 2023/02/20
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢