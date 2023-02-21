【新四十二章】葉凱茵戲中遊走天堂與地獄　曾歷流產獲兒子鼓勵走出陰霾

▲ 葉凱茵在《新四十二章》與現實中同樣走過人生高低。

2002年參加香港小姐入行的葉凱茵，曾被封為TVB「秘書王」，自從2019年於《金宵大廈》演技大爆發後成功轉戲路，近一、兩年演不少後母、嚴母等角色。

在熱播劇《新四十二章》中，葉凱茵演的葉小琳與邵一算（鄭子誠 飾）有感情線，昨晚（2月20日）播的一集中，小琳經歷「先喜後悲」，看得令人感肉緊！

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小琳遊走天堂與地獄

昨晚（2月20日）劇情可謂遊走甜蜜天堂與傷心地獄，一算欲與小琳（葉凱茵飾）拉埋天窗，小琳更暗中自掏三十萬幫補一算，一算雖然周身無蚊，但為氹小琳開心仍上演浪漫求婚大龍鳳。

正當以為一算與小琳大團圓，小琳在試婚紗當日離奇墮樓，送院後情況危殆、生死未卜。為幫小琳打氣，一算強忍傷心在家中舉行狂歡派對，生性孤寒的他更一反常態賣大包益街坊。

在場口中感動落淚的葉凱茵，事後笑言流的都是真眼淚，她一再感激監製Joe之餘，更打趣著老公「反省吓」：「呢場戲超級感動，我老公冇咁做過，佢睇到真係要反省吓。好多謝監製寫場咁好嘅戲畀我留念。」

葉凱茵指小琳是其近年最喜愛角色，並笑言鄭子誠是其母親偶像，直言：「真係好耐未做過呢類角色」。

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患突發性妊娠毒血症

在現實中的葉凱茵亦歷盡人生高低山谷，她於2009年與從事眼鏡生意的男友結婚，夫婦恩愛，兩年後誕下兒子Orson。

及至2016年，葉凱茵懷上第二胎，一家原本準備迎接細仔的來臨，就在臨盆前3星期，懷孕9個月的葉凱茵患上突發性妊娠毒血症，在短短半小時內，她由希望突變成絕望。

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在親友面前裝作堅強

她曾於節目《日日媽媽聲》裡憶述此事：「出事前一晚，我還感受到BB的心跳。翌日一起床就感到不太舒服，大約半小時後，我就感覺到下體開始流血，老公在15分鐘內駕車送我去醫院，醫生幫我檢查後臉色一沉，原來BB沒有心跳了。」

妊娠毒血症除奪走BB的生命，也令她的身體出現很多後遺症，包括高血壓、右眼出現閃光、驚恐症，連情緒都出現很大問題，她在親友面前裝作堅強，免得他們擔心。

▲ 《日日媽媽聲》（影片截圖）

面對人生挑戰

除了曾經歷流產之痛，在2013年冬至，葉爸爸在毫無先兆下心臟病發死亡、2014年姨媽癌病過身、2015年葉媽媽亦有大病。

至2016年輪到自己，加上自己性格緊張，在身心受創下，2018年10月她患上甲狀腺機能亢進症（簡稱甲狀腺亢進），需入院治療、用藥長達1年半。

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