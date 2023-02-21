【非親生兒】父母湊大兒子8年覺不似自己　揭醫院植錯試管嬰胚胎︰沒必要計較

▲ 一對父母湊大兒子8年，才發現他不是親生兒。

養大小朋友不容易，爸媽又怎會想到養的不是親生兒。內地一對父母湊大兒子8年，總覺得兒子不似自己，才揭發醫院當年植錯試管嬰胚胎，孩子根本不是他們親生的。可是醫院卻淡然回覆，既然養大了孩子，就沒必要計較是否親生。

醫院植入胚胎出錯

綜合內地傳媒報道，11年前陳冬與前妻王蕾因婚後不育，在安徽醫科大學第一附屬醫院透過試管嬰兒的方式生下兒子小軒。由於他和第一任妻子生了一個女兒，因病無法自理，當時他想再生一個孩子，等百年歸老後把財產留給老二，也讓他幫忙照顧姐姐。

直至2018年二人離婚，小軒由王蕾撫養，假日就由陳冬照顧。在兒子4、5歲時，陳冬就覺得他不像自己或前妻，於是偷偷進行DNA親子鑑定，證實小軒與他沒有血緣關係。

陳冬告知王蕾，讓母子也做一次DNA親子鑑定，發現兩人亦沒有血緣關係。最初他們以為醫院抱錯孩子給他們，結果發現是植入胚胎時出錯，於是他們向醫院提出訴訟。司法鑑定機構報告稱，醫院在胚胎凍存中出現編號重複、胚胎解凍紀錄不完善等問題。

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媽媽十月懷胎視如親兒

去年11月，法院一審裁定醫院的存在過錯，需對陳冬和王蕾承擔賠償責任，賠償各項損失64萬人民幣（約73萬港元）。陳冬感嘆，「醫院一個錯誤，搞到不知誰是我的兒子。」已年屆60歲的他有感，賠償對他沒有意義，他難以再生養另一個孩子。王蕾卻稱孩子是她十月懷胎生下的，無論如何「他就是我的親生孩子」。

陳冬要求醫院查清楚小軒的親生父母是誰，還有自己的胚胎去向，並確認自己的胚胎是否有孩子在世。該院生殖中心魏主任認為，陳冬和王蕾撫養孩子長大，沒必要計較是否親生，更指「要是我有這樣一個孩子養這麼大了，我會很高興的。」

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責任編輯︰王明芳