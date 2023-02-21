【男人最痛】人過半百有心無力影響性生活　醫生：不舉或是心血管疾病警號

▲ 不舉或陽痿已定義為陰莖無法勃起或維持勃起，以致無法有令人滿足的性行為。（iStock圖片）

男士最難以啟齒的莫過於性功能障礙，不舉、早洩等問題令不少患者諱疾忌醫。泌尿外科專科醫生陳自覺指，不舉病人逾八成與血管問題有關，包括心臟病或其他血管問題，當解決問題後，性功能大都有所改善。

當男人踏入50歲，或會發現在親熱的關鍵時刻硬不起來，戰鬥力每況愈下，有心卻無力。陳自覺醫生指這問題在中老年人身上很普遍，有研究顯示，約七至九成的70歲以上男士會出現不同程度的勃起功能障礙，輕則「微軟」，重則「微勃」，甚至軟趴趴的完全不舉。

先天或後天早洩

不少人將早洩和不舉混為一談，兩者是截然不同。早洩是能夠勃起，但持久度不足；不舉是在勃起功能障礙下的無法勃起或維持勃起。早洩在醫學上定義為「進入陰道後60至180秒內射精」，陳醫生以跑馬拉松作比喻，因首段路程跑得過快，耗盡了體力，提早「爆咗」，無法繼續下去。

早洩可分為先天性和後天性，先天性是指自有性行為後已有早洩問題，即進入陰道後60秒內射精，患者約佔1%男性人口（不分國家）。至於後天性的早洩，則是患者近年才出現此問題，定義為進入陰道後180秒內射精，約佔男性人口的二至五成。

▲ 不舉或陽痿已定義為陰莖無法勃起或維持勃起，以致無法有令人滿足的性行為。（iStock圖片）

不舉成因眾多

常說的不舉或陽痿，即是勃起功能障礙。陳醫生指出，患病標準是在一個月內，陰莖的勃起硬度和維持時間，均難以達到令人滿意的性生活。

勃起功能障礙的成因眾多，約八成患者都因心血管疾病或糖尿病所致。此外，年老、男性賀爾蒙不足、神經系統疾病、心理或情緒問題、曾接受前列腺手術、電療、服用某些藥物，甚至軟性毒品都可影響勃起功能。至於早洩的成因，則跟心臟、血管疾病無關，大多是遺傳因子決定。如早洩患者過度憂慮自己的性表現，或會形成精神困擾，變成真正的勃起功能障礙。

人體的構造非常精密，環環相扣，只要其中一環的運作出了狀況，即會影響相關器官的功能。陰莖是由海綿體、白膜、血管及相關肌肉等組成。男性要勃起，先要有五感及思想等刺激，令大腦產生性興奮，才能進一步引發一連串的生理變化，以達致勃起的狀態。

勃起的整個過程牽涉到人體的兩大機制，分別為神經系統和血管。掌控勃起功能的神經系統，乃始於盆腔內臟神經，途經多個重要器官如大腸、前列腺等才進入陰莖，當受刺激興奮時會釋放一氧化氮的化學介質，令陰莖快速充血至勃起狀態。如神經綫出現任何問題，或完成前列腺癌、大腸癌手術或電療後，勃起功能都會受到影響。

▲ 泌尿外科專科醫生陳自覺指，男士不舉有可能是血管疾病的先兆，應及早求醫。（被訪者提供圖片）

即使神經系統正常，最終勃起還要看「水喉」，即血管的健康，如泵血功能、血液供應充足等。心血管疾病患者因受血管病變影響，勃起功能障礙一般會較嚴重，而糖尿病患者因內源性的一氧化氮釋放不足，更易造成陽痿。

治療先急後緩

患者主要分為兩大類型，一是本身無疾病，僅有勃起功能障礙，另一類是因疾病而影響性功能。由於很多患者未曾接受身體檢查，建議先進行驗血（了解男性賀爾蒙、催乳素指數）、心電圖或肺X光等檢查，排除心臟病、三高或神經綫等問題。

治療勃起功能障礙的宗旨是「先急後緩」，先處理較危險的健康問題，之後才處理性功能障礙。如果患者有高血糖等三高問題，並已用藥控制，症狀屬輕微或無，便可直接處理性功能障礙。至於有三高，並有心臟病及症狀的患者，如出現心肌栓塞狀況，即屬高風險，須先處理心臟病，好轉後才能治療勃起功能障礙。

曾有中年患者因不舉而求醫，細問下得知同時有周邊視野不清晰的問題，經檢查後發現腦下垂體生瘤，導致催乳素高達6萬mIU/L（正常數值為少於424mIU/L），令男性賀爾蒙過低。若患者延醫有可能引致視力模糊及頭痛。此時可先處理腦下垂體生瘤問題，之後性功能便自然有改善。

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以陳醫生所見，在很多個案中，勃起功能障礙是結果，並非因由。患病逾八成與血管問題有關，包括心臟病或其他血管問題，皆因陰莖血管是全身最幼的血管，故血管有問題時，便會首先發病。

治療勃起功能障礙的最常見藥物是西地那非，如患者同時服用脷底丸（硝化甘油）或降血壓藥，也要隔開一段時間服用，以免影響本身病情。另外，用藥後需15分鐘至一小時才見效，但僅僅服藥不可令陰莖勃起，仍要有性刺激才可以。

記者：劉妙賢