【企圖強姦】積犯涉尾隨放學女童歸家樓梯圖性侵　今認企圖強姦候判

▲ 無業漢今於高等法院承認企圖強姦罪，法官押後至4月18日判刑，以候女童創傷報告。（資料圖片）

曾有多次性侵刑事記錄的無業漢，尾隨13歲女童放學回家，更到女童所住樓層窮追猛打，並威嚇她如不就範會遭鎅面，女童遂被帶至後樓梯遭撫摸胸部，無業男擬企圖性侵女童不果後逃走，今（21日）於高等法院承認企圖強姦罪，法官押後至4月18日判刑，以候女童創傷報告。

被告曾宇昭（44歲），承認1項企圖強姦罪，控罪指他於2021年4月21日，在大圍一住宅大廈企圖強姦X。

控方指被告曾任運輸工人，被捕時無業及患有抑鬱症，2018年於小欖精神病治療中心獲釋。被告過往曾有11項刑事記錄，其中4項與性罪行有關，2007年及2010年涉及與本案同類罪行，包其中2010年同樣涉及企圖強姦罪。

法官表示於判刑前先索取事主創傷報告，控方表示事主父母透露，事主事後毋須接受心理或精神治療。法官指案件發生於2年前，事主有否受事件影響心理，成人有時亦不能察覺。

案情指，案發日下午1時，13歲的X放學回家，X進入電梯，被告尾隨而未有按樓層。女童步出電梯後，被告要求X跟隨他，女童受驚擬再等電梯離開，惟遭被告一直尾隨，X遂從樓梯逃走，最終遭被告截停，並威嚇不就範會用刀鎅其面。

X被帶至後樓梯遭隔著衣服撫摸胸部，被告其後擬企圖強姦X不果，著X整理衣服，X回家後告知不同住的繼母，由繼母報警。

警方撿取大廈閉路電視片段，保安認出被告曾經為住客。被告被捕後警誡下稱，他原與父母同住案發大廈，早前已遷離，案發時被告擬到舊居向母親借錢，其間遇上事主。被告稱當時企圖與事主性交不果，惟想起女友，以及於懲教院所和精神院所等所經歷及學習後便停止。

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記者：林育慧