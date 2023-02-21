【兒童健康】9歲女童長期做低頭族　頸痛手指發麻頸椎老如50歲

▲ 9歲女童長期做低頭族，頸痛手指發麻，頸椎竟老如50歲。

沉迷手機使許多人變成低頭族，同時會導致一系列的頸椎問題，呈年輕化趨勢。浙江杭州一名9歲女童，近日經常頸酸痛、手指發麻等症狀，求醫驚揭其頸椎竟已老化如50歲人，且頸椎弧度已往反方向彎曲，變成「一條直線」，正常人的頸椎是弧度向前凸的曲線，呈「正C形」。

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綜合内地媒體報道，該名女童平時除了寫作業外，還喜歡玩手機，一玩就是幾個小時。所幸經過治療之後，女童的症狀有所改善。醫生表示，兒童患頸椎病會影響椎發育，嚴重時甚至會導致記憶力下降、頭暈、視力下降等情況的發生。

香港聖公會福利協會屬下康健天地一級物理治療師顏貴輝也表示，使用手機時的不良姿勢，例如過份彎低，頭愈低，頸愈要承受多幾倍壓力。假設頸部角度呈15度，頸部承受的重量是27磅；當頸部角度呈45度，頸部承受重量將高達49磅。日積月累下，頸部承受過大壓力，會形成頸部勞損，引伸頸痛、肩膊痛、手臂痛等痛症，如神經線受壓，便會出現麻痺的情況，嚴重時有頭痛、作嘔作悶。

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責任編輯：羅嘉欣