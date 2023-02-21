【移民英國】主婦英文麻麻想搵工幫輕老公　移英港人教做執倉︰聽唔明照請

▲ 家庭主婦移英1個月，英文麻麻想搵工幫輕老公，請教網民求職貼士。

移民他鄉，人生路不熟，有剛移英一個月的家庭主婦想找工作幫輕丈夫，英文麻麻，找工作感徬徨，上網求問移英港人，得到大家無私分享求職攻略及意見，建議嘗試做清潔工、助護工作、倉務員、中式餐廳兼職、超市工等，鼓勵她「萬事起頭難，唔試永遠唔知得唔得」。

昨日（20日），一名女網民在facebook群組「英國香港人生活交流」提及剛移英一個月，想找工作幫輕丈夫，但以前一直是家庭主婦，無工作經驗，加上英文又麻麻，擔心地問「應該點搵工」。她獲得很多網民留言，「好多謝大家嘅提議」。網民意見多樣，大致可以分為以下工種︰

倉務員及中式店舖

有男網民指自己英文差，現時做倉務員，「聽唔明講唔到，但都請」，他是找中介，不用面試，登記就可開工。他建議如果想搵錢可以做倉，又或中式超市或買中式產品的地方，同聲同氣會比較容易面試。

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超市工作

不少網民建議樓主可考慮到英國大型超市兼職，返工時間可以跟經理商量，準時出糧，薪高糧準，更有員工優惠。可在超市自己網頁申請，不過有網民試過申請做測驗不合格，要等半年再申請，建議之前可上網做功課找貼士。另外網民報料聽聞「Sainsbury's唔使做test，不過啲工通常登1至2日就會close」，可多留意。

清潔看護

看護清潔工種長期缺人手。有位網民之前是全職媽媽，她分享現時在「國民保健署」（NHS）負責病房的護士助理工作，之前沒相關經驗，上NHS招聘網站申請，12.5小時一更，一星期返三日的全職，完成6個月訓練後可自選返工時間，平日日更每小時9.5英鎊（約90港元），夜更每小時14.9英鎊（約140港元），周末每小時18.5英鎊（約174港元）。

需學習為長者清潔身體、餵食、換尿片屎袋等，六個月後有證書，不愁找不到工。有網民問是否需英文極佳，她「覺得係唔需要嘅」，並教可上YouTube看healthcare support worker相關短片，面試大約45分鐘，另有簡單英文筆試及數學筆試，加作一篇文。

學校兼職

有網民指出學校會聘請清潔兼職，每日2至3個鐘左右，大約每小時10英鎊（約94港元），足夠一般家庭每日開支飲食。而為學生烹調膳食，如dinner lady長期缺人。

以上工種之外，有網民建議可做陪月、保姆，為華人家庭工作，如果找全職可考慮酒店執房，又是長期缺人，不用英文叻，但體力勞動辛苦些。網民紛紛鼓勵事主「多接觸英文聽和講會進步好快」、「萬事起頭難，你有心便可」、「夫婦同心其力斷金！過幾年就會覺得而家嘅問題比想像中容易」。

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責任編輯︰王明芳