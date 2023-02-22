【校長專訪】兒時一家七口住石屋激發上進心　陳世詠校長：自我價值不是用分數彰顯

▲ 佛教善德英文中學陳世詠校長認為，學生不是自己聰明成績好就足夠，他們要學會幫助、尊重他人、同理心等。教得愈耐，就愈明白成績不代表一切，做一個好人，有品德修養才是最重要。

佛教善德英文中學陳世詠校長成長於讀書改變命運的艱苦年代，生活有多刻苦便有多努力。她強調這努力並不只是建立於成績分數之上，毋須要將人的價值與分數掛鈎，人生總有高低，要學會勇於接受挑戰，面對失敗，具備這些抗逆力才是成功的因素。

人生將近半百，陳校長自讀完碩士便當老師，不經不覺踏入教育界已二十多年。她笑說多得小時候的刻苦，五姊妹一家七口住在沒有洗手間的簡陋小石屋，這成了激勵她努力上進的動力，向改善生活的目標進發。

愈刻苦愈努力

當年放學後，陳校長要跟姊妹到公眾水喉處擔水，以應付煮食等生活所需。「即使小女生不夠力，一桶水最終變為半桶也要去擔水。當時不覺得辛苦，這只是日常，對學習無特別影響。」她指當時改善生活環境的念頭太強烈，也變成動力，自然會努力讀書。

「小時候某次參加兩日一夜的行山活動，餐風宿露十分刻苦，回家後即時強烈覺得很溫暖舒服，家中的飯菜實在太美味。」她笑說確實需要在對比下才更懂得珍惜。

▲ 陳校長最記得父母曾開明地表示「讀書不成不緊要，做工廠妹亦可以」，卻變成激勵她奮發向上的動力。（學校提供）

反觀這年代學生的生活環境舒適得多，陳校長認為失敗的經歷，比成功的經歷更重要。「對比在經常強調給學生機會發揮長處之外，他們更需要學習在失敗中有所得著、領會和學習。」考試並不會每次都拿高分，在低分時要懂得反省再改善，才能培養出堅毅的意志。

分數不代表一切

陳校長感慨道：「在近幾年疫情下，學生都在家網課，少了跟同學互動，少了機會明白如何從他人身上學習，更會將注意力全集在自己身上，對『我的成敗』看得很重，很重視自身的成就。」學生最大失敗可能只是考試不合格，或者將「低幾分」看得很重，事實上只是有幾條題目做錯而已。「不是只用分數來顯示自己的價值，不是將自己全盤否定，但要讓學生明白這道理卻不容易。」

▲ 學校的take your stage活動，讓學生有機會一展所長。（學校提供）

一山還有一山高，入讀Band 1中學是開心事，但也成了學生學習抗逆的第一課。「排一條隊總有排頭或排尾，學生在小學時名列前茅，入讀band 1學校後，精英裏總有高低，心理調整是升初中後首要挑戰。」陳校長寄語學生在接受失敗後要坦然面對，看清自身弱點再繼續努力。「好似運動員一樣，心理狀態好重要，不能因考差就氣餒，記得要繼續嘗試，便有機會超前。」

記得有位DSE成績不錯的男生，他在中三時卻是留班生。「有次他提起不後悔留班，若當年成功矇混上中四，日子只會繼續得過且過。在留班的挫敗和打擊下，反而激起他努力讀書的決心，如今他慶幸挫敗來得早。」陳校長提醒家長不需要特地讓學生避免失敗，這不是打擊自信心的問題，反而是一個學習機會。

良師益友影響深遠

老師對學生有成績要求，但必須要品德先行。陳校長回想在未執教之前，重點是放在知識傳授方面，當上老師後卻發現育德比育才重要。「學生不是自己聰明成績好就足夠，他們要學會幫助、尊重他人、同理心等。教得愈耐，就愈明白成績不代表一切，做一個好人，有品德修養才是最重要。」

▲ 同學在STEM教育課堂，學習虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）技術。（學校提供）

即使身為老師校長，陳校長仍不斷學習做人。就如在已過世的前任校長何滿添身上獲益良多，最欣賞他無私為學校奉獻。「何校長做事坦誠，光明磊落，做到真正的透明公正和無私。無論你是誰，只要他決定幫你，就會落力幫到底，因此在校外校內結下不少善緣。」陳校長亦多得在當時病重的何校長手把手引導下，無論對內的校務，或是對外的人脈，都得到指引和打點，她也笑說要將這些優良特質延續下去。

良師益友影響深遠，特別是老師對學生方面，老師對學生的不經意讚賞和肯定，很多時成了學生奮發的動力。她回想道：「中六七時做英文功課很愉快，因做得好時，老師會不吝嗇表揚稱讚，有滿足感自然會愈做愈好，英文成績亦突飛猛進成了全級第一。」陳校長的自身經歷，讓她樂於鼓勵和肯定學生努力和付出。

助學生建立自信

重視德行培養之餘，建立學生自信同樣重要。「學生想展現某方面的才華，學校盡量提供平台。」學校小息總不時傳來悠揚的樂聲，這正是take your stage活動，學校提供舞台給學生作表演之用，唱歌、夾BAND、朗誦等。陳校長說：「同學的演出不需要做到完美，只要準備充足便可以上台，漸漸形成了學生勇於表現的風氣。同學亦都好支持演出，總是一窩蜂擁去觀賞，氣氛極佳。」

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至於禮堂旁亦設有小型畫廊Art Dare，供同學作畫展之用。為了鼓勵學生踏出第一步，初時特地由體育老師的油畫展打頭陣。陳校長認為只要學生敢於嘗試，就有機會舉行畫展，學校更會幫忙製作宣傳單張、postcard、留言紀念冊等。

「不需要將焦點放在好叻的同學身上，他們已經常在聚光燈之下，其他同學也需要機會表現自己，人人有專長。」就如有男同學在告別學校50年鋼琴活動上演奏鋼琴，大家也想不到平日專注於數學的他，鋼琴也演奏得十分出色。

記者：劉妙賢