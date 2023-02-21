【黃Viu韓劇】百變李帝勳《模範的士 2》替天行道　制裁「N號房」「KK園區」主腦

▲ 「彩虹運輸」團隊全員歸位。

由李帝勳、金義聖和表藝珍主演原創動作犯罪韓劇《模範的士2》，改編自同名網絡漫畫，講述地下秘密的士公司「彩虹運輸」，利用非常手段，為無法受到法律保護的受害者策劃復仇計劃。

延續上季熱話，今次續集改編自轟動韓國的「N號房」及「KK園區」事件，劇集在韓國首播已收視高開，逾200萬韓國觀眾追看，成為人氣劇。

劇集「彩虹運輸」打著「以復仇代替尋死」的口號替天行道，睇得觀眾大快人心。

李帝勳飾演的男主角金道奇在劇中以多個造型亮相，由高中老師、科技員工到走私商人，可謂演技大爆發。

今次承上集《模範的士》結尾，疑似「N號房」事件的幾位主腦入獄兩年後，即將在二審獲得緩刑，一伙人更開始蠢蠢欲動，準備重操舊業；隨囚車出發的金道奇把幾人救出後，設計讓他們喝下迷藥，更把襲警、搶槍和逃獄等罪名施加到三人身上，使他們當場被捕、從此出獄無期！

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故事講到「彩虹運輸」團隊各奔東西，只有金道奇與張省哲（金義聖飾）秘密合作；一天，張代表接到東載父親的電話，拜托「彩虹運輸」幫忙尋找到越南打工失蹤十個月的兒子，道奇解讀出東載信中的求救信號後，決定假裝求職者隻身前往營救。

沒想到道奇抵達後，被載到位於偏僻村落的非法賭場據點，醒來後被捆上鐵鍊，受害人被迫為犯罪集團設計非法網站，更不時遭虐打，情節影射「KK園區」！

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林福子再陷情網

道奇成功逃出KK園區，終於與韓國取得聯繫，除發現現職警察的安高恩（表藝珍飾）回歸團隊駭客一職，他也在越南重遇彩虹維修工程師朴鎮彥（裴侑藍飾）和崔慶久（張赫鎮飾）。

原來他們意外發現張代表和道奇開始了新任務，所以順藤摸瓜跟到越南，「彩虹團隊」全員歸位，新人「忙內」司機溫河俊（辛載夏飾）也亮麗登場。

而第一季被道奇欺騙感情的人氣反派林福子（沈素英飾）亦再度現身，還跟隨道奇的步伐闖入賭場據點；一心想著復仇的她還是無法克制內心慾望，再度陷入感情。

▲ 金道奇隻身到越南救人。

道奇在高恩的隔空協助下，闖入非法賭場大本營，更發現會長竟是一名韓國警察，可是經過一連串的追捕後，道奇才明白會長只是一隻棋子，最終更被槍擊致死，案中有案，是最引人入勝的地方，難怪受劇迷熱捧。

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