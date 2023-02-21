【國際母語日】廣東話音樂啟蒙書以兒歌傳承香港文化 免廣東話漸漸消失不見

▲ 今日(21日)是聯合國教科文組織訂立的國際母語日，目標是向全球宣傳保護語言的重要，避免地球上語言大量消失。（照片由受訪者提供)

由聯合國教科文組織訂明每年今日(2月21日)為國際母語日(International Mother Language Day，IMLD ），目標是向全球宣傳保護語言的重要，促進母語傳播的運動，避免地球大部分語言的消失。既然是這樣，我們當然要唱好廣東話，或者對時下小朋友來說，現在要他們唱一首兒歌，大部份都會選擇《Baby Shark》，但除此之後，還有哪首會令你記得?

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從上世紀六十至九十年代，家家户户的小朋友對廣東話兒歌都耳熟能詳，甚至會有一年一度的兒歌頒獎典禮，成就一首又一首經典回憶。適逢今日是國際母語日，天晴童謠最新推出全港第一本廣東話音樂啟蒙書《小小鋼琴家》，目的是讓小朋友在唱遊中學習語文同認識廣東話文化。

「贏在起跑線」令廣東話被邊緣化

88.1%香港居民的母語是廣東話，但英語一直被視為「精英」語言，「重英輕中」的教育文化令下一 代的語文基礎薄弱，更失去認識傳統文化和本土歷史的興趣。天晴童謠創辦人波波姐姐的一直憂慮廣東話很快會消失，於是成立「天晴童謠」，透過創作和重製經典廣東話兒歌，讓家長在選擇播放兒歌影片時有多一個選擇：

我小時候就是聽這首兒歌，即使現在長大了，某幾首兒歌都記在心入面，教曉我很多做人道理。這個年代的小朋友兒主要都是聽英普兒歌，甚至會將英普作為母語，如果連香港小朋友都不再說廣東話，我們的文化仍會存在嗎？所以我創作廣東話兒歌，用兒歌承載香港文化，承傳比下一代，希望可以成為佢地成長的養份。

邊玩邊學音樂、語文和德育

《小小鋼琴家》內以彩色編碼發聲鍵盤和十三首廣東話兒歌樂譜，是次義賣部份所得會捐贈本地慈善機構「愛心飯團」，支援基層及長者。

兒歌不僅是洗腦口水歌，我們小時候在兒歌中學到了不少傳統價值和道理，例如講述團結的《一支竹仔》，或是在歌曲當感受到廣東話的語感，好像《月光光》等，所以我們相信這一代的小朋友也需要他們的兒歌！

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責任編輯︰王明芳