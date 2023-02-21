【一代歌姬】林敏驄Po舊片集氣關淑怡出山　3年前宣布退出樂壇：在世界各地的盡頭找到我

▲ 林敏驄分享舊片，網民盼關淑怡出山。

歌手關淑怡（Shirley）自2020年與合作多年的唱片公司鬧不和，於IG宣告退出樂壇後，便已絕跡香港娛圈。

不過將於3月中舉行入行40周年演唱會林敏驄，曾聲稱想找神隱多年的關淑怡任嘉賓，日前更於社交網分享早年關淑怡為其演唱會綵排的舊片，一眾網民也希望昔日天后可以「出山」獻唱。

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網民盼關淑怡出山

綵排片中，素顏的關淑怡正練習《再會》，當中林敏驄留言：「#聽出耳油 #再會 林敏驄演唱會，關淑怡練歌」，更標籤「巧掛字乃 #見字即蒲頭」，引來網民紛紛留言：「正呀」、「搵到關淑怡做嘉賓啦」、「如果搵到佢，好希望佢可以唱驄哥填的《傳染》」、「關淑怡？！我感覺賺到了！」等，不過之後林敏驄稱這只是舊片︰「仲刮緊！上次㗎！」

今日（2月21日），林敏驄再於社交平台分享一段舊片，當中留言：「覺得情緒化。」片段中林敏聰攬著關淑怡邊行邊說，當中又挪揄對方墮海事件，估計是2017年林敏聰開騷前拍攝。

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90年代天后

現年56歲的關淑怡於1989年憑藉《難得有情人》一曲走紅，被封為90年代天后之一，經典歌曲包括《戀一世的愛》、《夜迷宮》、《當世界無玫瑰》、《忘記他》等

除唱歌有自己的風格外，關淑怡性格我行我素，2001年忽然消失，未婚生子做單親媽媽。及至2005年復出樂壇，自2006年開始，關淑怡先後4度於紅館開個唱，不過跟唱片公司滿約後，關淑怡又再度神隱。

而關淑怡最後一次被公眾「野生捕獲」，是於去年10月往欣賞《BlackOut》演唱會，完騷後更往後台跟孫曉賢（Suen）、張進翹（mansonvibes）、顧定軒（Zeno）以及張天穎（Jaime）合照。

▲ 關淑怡為一代天后。 （取自instagram）

宣布退出樂壇

於2020年3月，關淑怡於IG發帖文聲言不再信任唱片公司。

及至4月5日凌晨，發表多篇帖文宣布退出樂壇，聲稱是經過深思熟慮的決定，她指「見識到娛樂圈醜陋一面」，而唱片公司「連基本的尊重也沒有」。

其後再出一個POST，當中影著書本《在世界的盡頭找到我》，並留言：「在世界各地的盡頭找到我。。地盡量頭再嚟見！SK」

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曾涉刑事恐嚇

被指情緒不穩的關淑怡於2016年10月墮海獲救，當時關淑怡於愉景灣的海灘，與友人邊行邊聊天，其間她突然自行步入海中，幸獲警員及消防員趕至將她拉上岸送院，報導指她曾透露因工作問題不開心。

翌年3月，關淑怡涉嫌於愉景灣酒店的餐廳大吵大鬧兼傷人，當時她在餐廳內要求職員點菜，其間雙方發生爭執，關一度發難並疑伸手襲擊職員，又稱「信唔信我拎把刀斬你?」，其後警方接報到場，將涉嫌刑事恐嚇及普通襲擊的關淑怡拘捕。

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