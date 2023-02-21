【吃貨橫掃曼谷】陳星妤歎Spa騷線畫面香艷　曾被翻舊照質疑整容 【多圖】

▲ 真係好香艷！

由高海寧、彭慧中及陳星妤三位女神跟「食神」林澄光（Michael）主持的《吃貨橫掃曼谷》昨晚（2月20日）正式播出。

三位女神齊歎Spa 星妤盡騷長腿

她們首集節目中已大歎Spa，彭慧中指今次歎Spa感覺特別，因為以生果及香薰做主題，談到用芒果做massage感覺，星妤直言：「芒果再加膠原蛋白，咁咪滑嘟嘟又好香？」

至於高Ling則認為白滑背脊更加重要，所以嘗試了另一款美白spa，先用珍珠末加暖蜜放鬆肌肉，之後再倒上涼涼的泰式米酒收縮毛孔，完事後更獲奉上薑茶暖身，十分滿足。

當中星妤歎Spa時更盡騷白滑長腿加大晒香肩和美背，畫面香艷，見她一副享受的樣子，隔着個Mon都感受到多麼的舒服，難怪早前三人出發前指為拍這個節目感興奮，因為她們指此趟旅程安排了極多Spa，絕對是寓工作於娛樂。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

21年參選港姐入行 公司力捧對象

星妤參加《2021香港小姐競選》而入行，參選時因甜美樣子被指似吳千語與「天王嫂」方媛的混合體，更有「翻版方媛」之稱，已受大家關注。

最終她八強止步，隨後加入TVB，而她入行短短兩年已受公司力捧，參演《法言人》﹑《一舞傾城》及《香港人在北京》等重頭劇，又主持不少節目。

多才多藝

陳星妤可說多才多藝，在6歲學習古箏的她，於12歲已考獲8級資格。

而且身為古箏校隊成員的她曾為學校樂團「領彈」，並一度有加入香港中樂團的想法，但最終因「學業為重」放棄。

陳星妤曾笑言由於家人注重藝術方面的培訓，故她4歲開始已踏上培訓之路，包括學習行catwalk、拉丁舞及街舞等，中學時亦選修過視覺藝術。

▲ 陳星妤參加《2021香港小姐競選》而入行。

回應整容傳聞

另外，當時有不少網民指星妤與以前樣貌大不同，並上載她的舊照作比較，直指她大學時期與參選港姐樣貌有別。

至於被指「女大十八變」，星妤曾澄清自己整容，並大方地回應指是長大後更注重皮膚保養及醫學美容，由此慢慢變靚。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

最新影片推介：《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪