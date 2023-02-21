【涼茶咪亂飲】廿四味極寒涼不當飲用有反效果　中醫：飲涼茶要因應時節氣候及體質【內附食譜】

▲ 梁醫師指，每家涼茶舖的廿四味配方或有少許不同，但多以藥性偏苦寒的藥物為主，而且比較濃煎，性質寒涼，極之熱氣或實熱體質人士才適宜飲用。（iStock圖片）

走上大街，總不時見到傳統的涼茶舖，不少人平日喜歡飲用不同的涼茶來清熱降火。註冊中醫師梁志軒提醒，坊間的涼茶種類眾多，卻絕不能當解渴飲料隨便飲，宜先了解涼茶功效是否適合自己體質才飲用。

涼茶在香港已有百餘年歷史，承載了獨特的民間智慧及傳統文化，更於2006年列入第一批國家級非遺代表性項目名錄。根據香港非物質文化遺產資料庫顯示，涼茶是流行於嶺南地區的一種飲料，以特定的中草藥烹煮而成，如五花茶、廿四味、夏桑菊等均是常見的涼茶，更漸漸成為嶺南地區民眾袪濕降火、解燥消暑和防治感冒的一種獨特飲食文化。

清熱解毒為主

梁醫師指，傳統的涼茶功效偏向清熱解毒為主，主要針對嶺南地區的濕熱氣候，適合大眾飲用。不過有長期慢性病、肝腎功能問題患者，或者是孕婦、女性月經將至時，則不太適合飲用涼茶。

▲ 涼茶舖近年推出不少針對不同症狀的涼茶。（iStock）

各式各樣的涼茶，可因應時節氣候而飲用。在春季，特別是現時的潮濕回南天，可飲用袪濕茶，或是以金銀花、菊花、槐花、木槐花、雞蛋花煮製的五花茶，均有清脾胃濕熱和消暑利濕的作用。炎熱的盛夏則以解暑清熱為主，如竹蔗茅根、酸梅湯、夏桑菊等。在秋冬季節適合飲用清熱潤燥為主的涼茶，如羅漢果、蘋果雪梨山楂等。

是藥三分毒

近年坊間涼茶款式愈來愈多，有些更以不同症狀來命名，如感冒茶、喉痛茶等。梁醫師指，涼茶舖推出針對病症的涼茶，多數由中醫師擬方，對治療症狀確有效果。一般涼茶舖大都會詳列涼茶的功效，在飲用前不妨多花時間對比自身的症狀，來選擇相應的涼茶。「如飲用一兩次後症狀沒有改善，或者出現其他不適，就應該求診處理，以免體質不合加重病情，或者延誤診治。」

有云「是藥三分毒」，始終藥有偏性，長期飲用涼茶或會影響體質，對自己體質不甚了解的人，不建議亂飲涼茶。就如菊花茶、雞骨草、夏枯草、竹蔗茅根等已成為樽裝飲料，隨時隨地可買到享用，甚至成為日常飲料。梁醫師認為以上涼茶的藥性比較輕清平和，平時飲用雖無大礙，但也不宜常飲。不過在食用火鍋、燒烤時，亦可作配餐或餐後飲用，確實可稍為中和食物的熱氣性質。

▲ 註冊中醫師梁志軒提醒，涼茶帶有藥性，長期飲用或會影響體質。（受訪者提供）

廿四味極之寒涼

至於傳統最常見的廿四味，甚至後來的廿八味，不少人認為是清熱氣的最佳首選。梁醫師指，每家涼茶舖的廿四味配方或有少許不同，但多以藥性偏苦寒的藥物為主，而且比較濃煎，性質寒涼，極之熱氣或實熱體質人士才適宜飲用。其他體質人士可飲用較溫和清熱氣涼茶，如雞骨草、白茅根、竹蔗茅根等。

梁醫師強調即使性質平和的涼茶，如果體質不合適，或者飲用時機不對，亦有機會引起不適。曾有脾胃虛弱的人士，飲用寒涼的廿四味後連續腹瀉數天；又有體質虛寒的女士正值月經期，飲用菊花茶後頭暈發作。他提醒女士若不清楚自身體質，便不宜在月經期間飲用涼茶，以免引起其他不適。即使看似不像涼茶的火麻仁，也不能當甜品般享用。火麻仁因為油脂稍多，才會煮出帶奶白色狀，具有潤腸通便的功效，如有腹瀉問題不宜飲用。

至於涼茶應該冷飲或熱飲的問題，梁醫師認為涼茶不一定要熱飲，雞骨草、夏枯草等清熱類涼茶放涼，或是冷飲都可以，不過熱飲相對對脾胃好一點。

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溫和茶飲推介

茶飲/功效 材料/煮法 適合人士 一、夏枯草菊花茶 功效：清肝明目、補氣健脾 材料：夏枯草3克、白菊花6朵、紅棗3粒、蜂蜜適量 煮法：

1.紅棗洗淨去核切絲，與夏枯草、菊花放入壺中。

2.洗茶：加入適量沸水，棄第一泡茶湯。

3.再加入沸水，加蓋焗10分鐘，其後可加入蜂蜜調味。 常感眼部不適、頭痛頭暈、經常熬夜人士 二、青龍白虎湯 功效：清熱解毒、利咽喉、防治流感 材料：白蘿蔔200克、青橄欖5粒 煮法：

1.白蘿蔔洗淨切碎、青橄欖搗碎。

2.加水同煎約20分鐘。

註：每日飲用一至兩次。如作湯飲可加瘦肉或排骨、蜜棗等。 常有咽喉不適人士 三、杜仲葉西洋參山楂茶 功效：補肝腎、益氣力、降壓降脂 材料：杜仲葉3克、西洋參（花旗參）6克、山楂3片 煮法：

1.杜仲葉、西洋參、山楂洗淨。

2.加入沸水，泡焗5分鐘即可飲用。 常神疲乏力、血壓血脂偏高、腰膝痠軟人士

記者︰劉妙賢