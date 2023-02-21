【賄賂公務員】26歲男涉駕駛考試中以500元行賄考牌官　被控向公職人員提供利益罪

▲ 26歲男涉駕駛考試中以500元行賄考牌官，被控向公職人員提供利益罪。（資料圖片）

廉政公署今日（21日）落案起訴一名男子，涉嫌在商用車輛中型貨車駕駛考試中犯錯後，以500元行賄運輸署考牌官圖獲考試及格。

26歲的被告巴宇恒，被控一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4（1）（a）條。被告已獲廉署准予保釋，星期四（23日）在西九龍裁判法院答辯。

被告於2022年11月29日到運輸署荃灣駕駛考試中心參加商用車輛中型貨車駕駛考試，由一名運輸署二級考牌主任主考。

被告在駕駛考試中犯下嚴重錯誤，車輛撞上路邊，獲即時告知考試不及格。被告其後涉嫌向該考牌主任提供一封500元現金利是，圖獲對方給予及格成績。

該考牌主任在駕駛考試結束後向運輸署報告事件。廉署接獲貪污投訴，其後當場拘捕被告。

廉署發言人指，廉署十分重視公務員誠信，一直與各政府部門保持緊密合作，為公務員提供誠信培訓，確保他們對貪污維持高度警覺。廉署提醒市民，貪污屬嚴重罪行，市民切勿行賄公務員以換取協助或優待。

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責任編輯：陳麗娜