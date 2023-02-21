【神救援】乘客搭飛機突心跳停止　同機56名心臟科醫生出手義救

▲ 乘客搭飛機突心跳停止，同機56名心臟科醫生出手義救。

有時現實堪比戲劇情節。擁25年飛行經驗的機師Henrik Nielsen，日前分享工作以來的難忘點滴。其中一次最令人嘖嘖稱奇的經歷，就是機上一名中年男乘客，突然在飛機上心臟病發，停止心跳，所幸同機上有56名心臟專科醫生，經醫生合力搶救後，迅速逃過鬼門關。

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綜合外國媒體報道，北歐航空（Scandinavian airline，SAS）機師Henrik Nielsen日前接受丹麥媒體《Ekstra Bladet》訪問，談及工作25年以來印象最深刻的經歷。Nielsen憶述，在一班由他駕駛、從斯德哥爾摩飛往洛杉磯的航班中，有空中服務員突然匯報，一名乘客突然失去心跳。

Nielsen形容當下是「最差的時機」，他們立即尋找最近的機場就醫，但發現最快也要4個小時路程才能抵達。空中服務員隨即向機上乘客，詢問「有沒有醫護人員」，而當下居然有多達56名心臟科醫生在場。

原來該批醫生正打算前往洛杉磯參加醫學會議，他們分別是來自瑞典斯德哥爾摩，以及挪威奧斯陸的心臟專家。當下他們馬上向病人伸出救援之手，Nielsen形容其救援速度之快，是連「空中服務員都還沒實施急救措施，病人在醫生協助下已呈穩定狀況」。

醫生其後亦有向機組人員細心解釋病人狀況，並解釋如何在緊急狀態下能有效施救。最後飛機在洛杉磯降落，現場已有一輛救護車在停機坪上待命，準備將病人送往醫院。而病人當下狀況十分好，並未前往醫院，而是立即駕車前往Palm Springs，去參加他的40歲生日派對。

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責任編輯：羅嘉欣