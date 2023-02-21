【紙鈔變廢紙】1.8萬積蓄存放家中10年後驚變廢紙　男子知悉真兇崩潰

▲ 儲咗10年嘅錢，因處理不當，竟然變成廢紙，真係愈窮愈見鬼！

很多人喜歡將現金存放家中，若保存不當，隨時會變廢紙！印尼一名男子，早前把10年前存放入膠袋內的3,500萬印尼盾（約1.8萬港元）現金取出，豈料紙鈔變成了碎紙，急用錢的他，知悉真兇是白蟻啃食紙鈔成廢紙，他把碎紙鈔拿去銀行，銀行職員表示，「碎紙鈔票有90%都無法兌換。」令他非常崩潰。

最新影片推介：

綜合外媒報道，日前一名印尼男子突然急需用錢，把10年前存在家中的現金翻出來應急，當他滿心歡喜拆開包裝的膠袋，取出現金時，嚇了一跳，他的3,500萬印尼盾（約1.8萬港元）紙鈔竟變成細碎的紙屑。

男子當場崩潰，慌忙拿著這些碎紙現金到銀行兌換。但銀行職員表示，只有能辨別序列號的紙幣才可以兌換，而男子帶來的破碎紙鈔，有90%都無法看出序列號，因而無法兌換。

據報道指，這筆3,500印尼盾（約1.8萬港元），是男子於2013年賣車所得，他曾想過把錢存放在銀行，但又考慮自己隨時要用到錢，最後選擇存放在家裡。男子憶述，

當初我特地把錢分成好幾捆整理好，放進塑膠袋中，再把這些分裝的塑膠袋放進一個零食罐中存放，沒想到10年後需要用到這筆錢時，它們竟然已經被白蟻啃食成廢紙。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳