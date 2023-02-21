【學校午餐】活力暫停供應爸媽送飯大比併　何基佑目擊家長送譚仔︰墨演實少勒

▲ 「超級奶爸」何基佑分享送午飯給兒子的見聞，他見到有同學家長買譚仔外賣送返學校。

中小學午膳供應商「活力午餐」於本周一及二（20日及21日）暫停午飯供應，逾200間中小學大受影響。不少學校採取應急措施，讓家長自行送飯、學童自備午餐或經學校代購輕便午餐等。兒子就讀小學的星爸何基佑（Kay）昨分享在校見聞，他前往送雞髀飯盒給兒子時，目擊家長們送不同外賣給子女，當中有家長親自送上譚仔外賣！

「超級奶爸」何基佑的7歲兒子也是「活力」暫停午飯供應的受影響學生之一，Kay昨日親自返學校為兒子送上雞髀飯盒，卻見到家長們出盡法寶送外賣。

送碗譚仔返學俾學生食嘅嗰位家長win咗！#墨毽實少勒

何基佑笑言家長手持譚仔外賣袋送到學校，比手機app遙控叫外賣更強勢。他的帖文引起大批家長網民留言分享見聞，有網民指，見到有家長也帶粉麵連鎖店南記外賣返學校，但有網民稱其學校不建議帶湯，「無倒瀉食完都難處理」。

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另有數名網民留言見到不少家長買麥當勞快餐，卻被老師勸說「唔好有下次」，但有老師比較開放，「呢2日老師話可以食薯條」；有爸爸同樣貪方便買KFC快餐給孩子；有學校也提供代購「麥記包」，惟只有魚柳包和漢堡包選擇。

網民︰收午餐好似情人節收花

有些家長則比較豪氣，為孩子送上20人份量壽司，更請同學一齊食；不過，有孩子可能比較細食，家長只送上一兩個麵包給孩子「填肚」，網民分享見證︰「我見到有人送腸仔包一個（唔知點解早上返學唔帶埋）」等。網民笑言這兩天就像「阿媽飯盒大比併」，點擊圖片即睇更多家長見聞︰

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責任編輯︰林綺玲