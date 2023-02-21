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【覆核刑期】貨車司機醉駕撞斃勸阻友人囚22月　律政司准覆核改判監3年

社會 13:06 2023/02/21

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上訴庭稍後頒布書面判決理由。（資料圖片）

貨車司機與友人燒烤飲酒後駕車離開，友人相勸阻止不果，最終被撞斃。涉案貨車司機早前承認危險駕駛導致他人死亡及醉酒駕駛等共3罪，被判監22個月。律政司認為判刑過輕，今（21日）向上訴庭申請覆核刑期獲批，上訴庭將判刑起點改為5年，基於其認罪及已服刑完畢，減刑至3年，須重回獄中服刑。

申請人律政司，答辯人羅兆堅（41歲），早前於區院承認危險駕駛導致他人死亡、醉酒駕駛及發生意外後沒有停車共3罪，被判囚22個月及停牌5年。申請人指原審法官量刑起點過低，答辯人則指事件只發生約3分鐘，答辯人於2022年6月服刑完畢後，一直奉公守法，現於工程公司工作。

上訴庭經考慮後，認為本案整體而言應以5年為判刑起點，基於答辯人認罪，減刑至3年4個月，考慮到已服刑完畢，再減刑至3年，須即時重回獄中服刑；上訴庭稍後頒布書面判決理由。

事發於2021年3月27日傍晚，答辯人與10多名朋友於在上水一貨倉車場燒烤，答辯人期間喝醉，至翌日凌晨時分，答辯人表示要駕車離去，遭數名友人勸阻勸阻不果，27歲曾姓死者更追前，惟答辯人仍不加理會，並繼續駕車及將死者撞倒，並輾過死者兩次，死者其後不治。答辯人得知事件後一度拒絕自首，及後才自首，經呼氣測試後體內，呼氣樣本含酒精量超出限制。

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記者：林育慧

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