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【非禮案】觀塘11歲女生遭色狼街頭非禮　女老師報案拘54歲男

社會 13:14 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

觀塘11歲女生遭色狼街頭非禮，女老師報案拘54歲男。（資料圖片）

警方今日中午（21日）公布，於觀塘拘捕一名54歲本地男子，涉嫌非禮，疑涉及日前於街頭非禮一名11歲女童。

案情指，警方昨日（20日） 接獲一名32歲女教師報案，指其11歲女學生早上約7時50分在觀塘鯉魚門道懷疑被一名男子非禮，該名男子其後逃去。據了解，該名女生與男子並不相識。

觀塘警區特遣隊、情報組及刑事調查隊第三隊人員經深入調查及翻查大量閉路電視紀錄後，昨日下午約6時在鯉魚門邨拘捕一名54歲本地男子，涉嫌非禮。該名男子現正被扣留調查，案件交由觀塘警區刑事調查隊第三隊跟進。

根據《刑事罪行條例》（香港法例第200章）第122條，「非禮」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年。警方會調配軍裝及便裝警員巡邏，並呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津

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罪案 鯉魚門 觀塘 香港

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