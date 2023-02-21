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【不正常愛情研究所】《CP訓練營》Gillian受網絡欺凌　「女人公敵」遭誤會被包養

娛樂 15:44 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持的J2台節目《不正常愛情研究所》，後晚（2月23日）播出一集主題是「女人公敵」，「有故事的人」請來《CP訓練營》學員伍倩彤（Gillian）。

早兩集《CP》學員蔡浩洋（阿Yeung）擔任《不正常》嘉賓時，曾公開向Gillian示愛。今次Alan借機會問女方回應，Gillian話︰「可能佢係A0唔係好知戀愛嘅感覺，佢畀我感覺係好容易friend嗰種。」她透露要到後期，才知道阿Yeung對自己有意思。

【CP訓練營】Zaza高調踩場爭Kyle焫㷫「正印」　Gillian以兩字回應爭仔風波

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【CP訓練營】邦民女曾自認大叔控分享性事　Gillian自知形象差：外界覺得我被人包

女人公敵

各主持對Gillian都非常好奇，準備了大量問題發問，例如「多唔多男仔做兵對你獻殷勤」、「女仔朋友多還是男仔朋友多」、「最難聽嘅說話」等等。當中一向被指「公主」的Susuca，似乎感覺靚女地位受到威脅，言談間似乎略帶「針對性」，令Gillian完美示範「女人公敵」主題。

Gillian談到入行前，未試過被人話「姣」，入行後才有類似評語，最難聽的說話大都來自網絡留言，她說︰「啲人會成人話『覺得Gillian扮晒靚，以為自己好靚，發晒姣咁』。」

她透露試過有男友人的女友，得悉男方跟自己外出晚飯後而大發雷霆，Gillian只好疏遠該男友人，避免誤會。她又自爆中學母校專出女神，中學時期自己較遲熟、平庸，只能做花生友，聽人分享拍拖經歷。

最新影片推介：《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】CP訓練營Gillian Kyle示範最強搭訕技

「大叔控」誤會被包養

現年30歲的伍倩彤（Gillian）有「翻版陳瀅」之稱，為「第四代邦民女」三位成員之一，其IG有不少性感打扮的照片。

她曾於ViuTV節目《晚吹戀講嘢》中分享戀愛經歷，自認是「大叔控」的她當時跟比她年長20歲的男生交往，又講到曾跟年紀大的前度交往時，在性生活遇到對方體力下滑等問題。

（Instagram圖片）

她在《CP訓練營》自我介紹環節中，自認形象差：「外界覺得我係個唔太正經嘅女仔，或者係個花瓶，可能覺得我係雞，或者被人包，但其實我唔係咁樣。今次想睇下會唔會發展到新嘅戀情令我忘記過去，學到更多。」

點擊查看更多Gillian索相：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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