【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　鍾沛權指梁晃維真誠相信政治主張

▲ 《立場》涉發布煽動刊物續審，鍾沛權強調不代表認同梁晃維觀點。（梁錦麟攝）

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，今（21日）於區域法院續審。鍾續於控方盤問下作稱，鍾指基於其編輯觸覺，他認為民主派初選候選人梁晃維真誠相信其政治主張，當中的觀點或會有錯，但至少未有隱藏議程（hidden agenda)，並不代表他與《立場新聞》認同梁的觀點。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

控方今續就《立場新聞》專訪民主派初選候選人梁晃維的文章作盤問。辯方指出，控方已作10多天盤問，控方昨已就拉登及普京作盤問，今天則就梁天琦作盤問，內容與涉案的17篇煽動文章相差甚遠。

控方回應指，提出上述問題是為了取得事實基礎，以助後續盤問。法官則認為控方提問與煽動文章有關，批准控方繼續盤問。

控方問及鍾是否認為梁晃維是真誠相信自己的政治主張。鍾供稱，基於其編輯觸覺，他認為梁屬真誠相信，當中的觀點或會有錯，但至少未有隱藏議程（hidden agenda)。鍾強調，這並不代表鍾與《立場新聞》認同梁的觀點。

控方兩度問及鍾的主張是否沒有事實基礎，鍾指控方就某些問題已重覆差不多10次，他在不斷的組織下，或會出現自相矛盾。鍾再度重申，其主張不需要事實基礎，這只是他對梁的態度判斷。

聆訊今午續。

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記者：梁錦麟