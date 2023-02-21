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【47人初選案】控方庭上播放記者會片段　區諾軒曾稱功能組別勝出對「立會過半」不可或缺

社會 13:39 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

區諾軒。（程志遠攝）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，今（21日）踏入第12天審訊。控方今播出首個與立法會議席過半的記者會，區諾軒於記者會稱功能組別勝出對「立會過半」不可或缺，又指藉取得「立會過半」可告訴中共或香港政府「我哋唔要一個咁差嘅香港」。

控方證人區諾軒今踏入第7天作供，控方今於庭上播放2020年3月26日舉行的「立會過半」記者會片段，戴耀廷於記者會稱，區議會選舉後有許多新面孔冒起，大家有共同理念希望「立會過半」。戴稱該段時間在5個直選選區正在做協調工作，希望將不同光譜「拉埋一齊」。

戴稱若地區直選要達到立會過半，需要好好協調各區，戴提出達到「66443」的目標，在5區奪取23個議席。戴表示，功能組別一仗「較難打」，相反地區直選過往夠票，卻發揮不了每一票的效用。

戴將「立會過半」形容為「大殺傷力嘅憲制武器」，包括擁有否決《財政預算案》的權力，但重申如何運用需要進一步討論。戴指不少人認同「立會過半」，但希望弄清楚取得過半議席後，如何連結抗爭運動，例如特赦抗爭者、問責警暴和爭取雙普選重啟政改。戴稱上述均是大家期望「立會過半」後達成的事情，但需時凝聚共識，戴稱在各區協調時會討論。

區諾軒於記者會稱，功能組別勝出對「立會過半」不可或缺，呼籲港人登記成功能組別選民。區又期望藉取得「立會過半」，告訴中共或香港政府「我哋唔要一個咁差嘅香港」。

控方另提及，公民黨在2020年3月25日曾召開記者會，問區事前有否與公民黨討論，區稱沒有。區亦稱，就他所知其他初選組織者也沒有與公民黨討論。

審訊下午續。

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記者：陳曉欣

 

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