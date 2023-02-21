  • 20°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 14:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【結束5年婚姻】TVB御用洋人布偉傑再度離婚感難過　對前妻無恨意大方送祝福

娛樂 14:10 2023/02/21

分享：

分享：

熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

「御用外國人」布偉傑（一哥）宣布與化妝師Celia離婚。

TVB「御用洋人」布偉傑日前在抖音突然宣布離婚，與化妝師太太Celia結束5年情，正式結束第二段婚姻。

TVB御用洋人布偉傑為演戲棄數萬月薪入行　做日薪幾百元臨時演員追夢致妻離子散【有片】

    點擊圖片放大
    +6
    +5

親自剖白離婚感受

在影片中，布偉傑神情輕鬆剖白離婚原因，自言真正背後的原因自己都未搞清楚：「啱啱係正式離咗婚，我哋去申請離婚嘅時候，嗰日朝早搞掂咗啲手續，去食早餐、食完早餐去睇場戲，跟住食午餐，跟住一齊做義工，食晚餐，跟住講拜拜，各自返自己屋企。」

雖然未清楚離婚原因，但布偉傑透露因疫情的關係，令自己的經濟狀況不穩，並猜測因這個壓力，導致生活模式變了，令前妻提出分手做回朋友。

布偉傑又指最初聽見這個消息後接受不了，更喊足一晚：「我知道有問題但係我好想解決問題，佢講嗰晚，我喊咗成晚。」

即使二人不能攜手到老，惟布偉傑對前妻絕無一絲恨意，並表示若對方找到男友或者再結婚，他都會衷心祝福她。

TVB御用洋人布偉傑任性失婚　從錯誤學懂細心再婚成愛妻號【有片】

    點擊圖片放大
    +9
    +8

二人相識經過 

布偉傑曾受訪時指很幸運能夠認識Celia：「我們在一起那麼多年也從沒吵過架，我們真得很『啱Key』（投契）。」

2013年，布偉傑於一個活動上邂逅Celia，當時的他尚未對對方萌生愛意。「第一次認識時大家有合照留念，但當時我其實未有留意到她。」

緣份讓他們二人再在一個活動上碰面，布偉傑：「當時有個人想做我經理人，對方就叫她幫我化妝，化下化下我就開始喜歡她，於是展開追求。」

最新影片推介：《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】CP訓練營Gillian Kyle示範最強搭訕技

為追求對方 布偉傑決心戒掉壞習慣

為了追求Celia，布偉傑下定決心戒掉壞習慣，「初時我有吸煙，而她則說拍拖的第一個要求就是我要戒煙，其實也不是立即能做到，需要一些時間，但我盡力去做，之後便戒掉了。」

二人於2017年5月20日在美國結婚，當時於帖文寫下：

520，布生布太！#我們結婚了 
#布偉傑 #一哥 #一生一世 #白頭偕老

當時談到夫妻相處之道，Celia表示：「其實我們不會太管大家的生活，會給予大家私人空間。」如今二人離婚收場，的確令人惋惜！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【新冠肺炎】布偉傑轉型開班教英文　無奈受疫情影響招生遇阻滯
11:46 2020/03/23
【新冠肺炎】布偉傑轉型開班教英文　無奈受疫情影響招生遇阻滯
TVB御用洋人布偉傑為演戲棄數萬月薪入行　做日薪幾百元臨時演員追夢致妻離子散【有片】
17:28 2019/03/12
TVB御用洋人布偉傑為演戲棄數萬月薪入行　做日薪幾百元臨時演員追夢致妻離子散【有片】
TVB御用洋人布偉傑任性失婚　從錯誤學懂細心再婚成愛妻號【有片】
18:14 2019/03/15
TVB御用洋人布偉傑任性失婚　從錯誤學懂細心再婚成愛妻號【有片】

你可能感興趣

【新冠肺炎】布偉傑轉型開班教英文　無奈受疫情影響招生遇阻滯
11:46 2020/03/23
【新冠肺炎】布偉傑轉型開班教英文　無奈受疫情影響招生遇阻滯
TVB御用洋人布偉傑為演戲棄數萬月薪入行　做日薪幾百元臨時演員追夢致妻離子散【有片】
17:28 2019/03/12
TVB御用洋人布偉傑為演戲棄數萬月薪入行　做日薪幾百元臨時演員追夢致妻離子散【有片】
TVB御用洋人布偉傑任性失婚　從錯誤學懂細心再婚成愛妻號【有片】
18:14 2019/03/15
TVB御用洋人布偉傑任性失婚　從錯誤學懂細心再婚成愛妻號【有片】
布偉傑 娛樂人物職業 娛樂行業 夫妻之道 兩性關係 演員 離婚

最高瀏覽

【息影艷星】80年代混血女星童鈴息影定居英國　長女盡得靚基因當模特兒【多圖】
12:29 2023/02/20
【息影艷星】80年代混血女星童鈴息影定居英國　長女盡得靚基因當模特兒【多圖】
【幼童墮樓】上環3歲男童墮樓送院搶救　3日內第二宗幼童墮樓事故
今日 09:11
【幼童墮樓】上環3歲男童墮樓送院搶救　3日內第二宗幼童墮樓事故
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢
16:12 2023/02/20
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢