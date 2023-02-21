【結束5年婚姻】TVB御用洋人布偉傑再度離婚感難過　對前妻無恨意大方送祝福

▲ 「御用外國人」布偉傑（一哥）宣布與化妝師Celia離婚。

TVB「御用洋人」布偉傑日前在抖音突然宣布離婚，與化妝師太太Celia結束5年情，正式結束第二段婚姻。

TVB御用洋人布偉傑為演戲棄數萬月薪入行 做日薪幾百元臨時演員追夢致妻離子散【有片】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

親自剖白離婚感受

在影片中，布偉傑神情輕鬆剖白離婚原因，自言真正背後的原因自己都未搞清楚：「啱啱係正式離咗婚，我哋去申請離婚嘅時候，嗰日朝早搞掂咗啲手續，去食早餐、食完早餐去睇場戲，跟住食午餐，跟住一齊做義工，食晚餐，跟住講拜拜，各自返自己屋企。」

雖然未清楚離婚原因，但布偉傑透露因疫情的關係，令自己的經濟狀況不穩，並猜測因這個壓力，導致生活模式變了，令前妻提出分手做回朋友。

布偉傑又指最初聽見這個消息後接受不了，更喊足一晚：「我知道有問題但係我好想解決問題，佢講嗰晚，我喊咗成晚。」

即使二人不能攜手到老，惟布偉傑對前妻絕無一絲恨意，並表示若對方找到男友或者再結婚，他都會衷心祝福她。

TVB御用洋人布偉傑任性失婚 從錯誤學懂細心再婚成愛妻號【有片】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

二人相識經過

布偉傑曾受訪時指很幸運能夠認識Celia：「我們在一起那麼多年也從沒吵過架，我們真得很『啱Key』（投契）。」

2013年，布偉傑於一個活動上邂逅Celia，當時的他尚未對對方萌生愛意。「第一次認識時大家有合照留念，但當時我其實未有留意到她。」

緣份讓他們二人再在一個活動上碰面，布偉傑：「當時有個人想做我經理人，對方就叫她幫我化妝，化下化下我就開始喜歡她，於是展開追求。」

最新影片推介：《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪

為追求對方 布偉傑決心戒掉壞習慣

為了追求Celia，布偉傑下定決心戒掉壞習慣，「初時我有吸煙，而她則說拍拖的第一個要求就是我要戒煙，其實也不是立即能做到，需要一些時間，但我盡力去做，之後便戒掉了。」

二人於2017年5月20日在美國結婚，當時於帖文寫下：

520，布生布太！#我們結婚了

#布偉傑 #一哥 #一生一世 #白頭偕老

當時談到夫妻相處之道，Celia表示：「其實我們不會太管大家的生活，會給予大家私人空間。」如今二人離婚收場，的確令人惋惜！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R