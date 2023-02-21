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【將藍過海巴士】690S及694S下月起試行　康城經將藍後直達中環

社會 15:55 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

兩條經將藍隧道過海巴士線下月試行。（資料圖片）

將藍隧道通車已有3個月，九巴及城巴新巴均希望開辦將藍隧道過海巴士線。運輸署今早（21日）聯同巴士公司向西貢區議員交代有關詳情，暫訂增設2條新路線690S和694S，分別由坑口北往中環交易廣場，以及由調景嶺站往小西灣。2條路線料下月試行，只提供早上繁忙時段2班車，無回程班次。

西貢區議員方國珊指，擬於3月試行的兩條巴士線分別為聯營線690S線及城巴694S線。690S預料由坑口北開出，途經環保大道、清水灣半島、峻瀅及日出康城，再進入將藍隧道前往總站中環交易廣場。

694S線則由調景嶺站開出，經過將軍澳南至善街、環保大道、清水灣半島、峻瀅及日出康城進入將藍隧道，途經太古坊後，直達小西灣。

方國珊認為，運輸署提出的計劃保守，除班次過少，亦欠缺放工回程班次。她建議將2條線路改為全日路線，讓區內居民減少依賴港鐵。

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記者：吳穎嵛

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