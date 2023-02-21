【廉政狙擊】王浩信親上陣演棚架追逐戲　騷麒麟臂：梗係要向高難度挑戰啦

▲ 劇集《廉政狙擊》昨日首播。

劇集《廉政狙擊》近日正在播映中，昨晚（2月20日）甫開播已有連串精彩大場面，包括大廈倒塌、飛車及棚架追逐戲等，其中棚架追逐及大廈倒塌花絮片更相繼於無綫官網曝光。

先說棚架追逐戰，則由飾演O記高級督察韋Sir的王浩信、及首個單元個案大反派的江榮暉親身上陣。

二人先從單位內相繼飛躍出窗口，再在狹窄的棚架中穿梭、追逐及埋身肉搏，其間還要在下塌的棚架中扭打兼大聲講對白，絕對是體力考驗。

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由於場口拍攝有一定難度，劇組除了安排替身，正式埋位前亦仔細與兩名大部分時間親身上陣的演員講解走位及注意事項。

王浩信全程除用心聆聽，正式「上架」前又與武指鑽研好每個動作，正式拍攝期間亦有兼顧拍檔江榮暉的安全。

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半分鐘戲拍足大半日

花絮所見，王浩信體能亦相當弗，除了擒高爬低冇難度，手上的麒麟臂更是相當吸睛。

浩信受訪時透露該個剪出來只有約半分鐘的場口，原來足足拍了一整天：「由朝頭早拍到夜晚收太陽之前，最難忘係我哋封咗成條街去做呢件事，無論資源同街坊都配合得好好，最後冧棚嘅效果都要多謝動作指導設計得非常之好。」

談到要在如此狹窄的空間追逐及打鬥，浩信坦言有難度：「但我又覺得要畀驚喜觀眾，梗係要向高難度挑戰啦，其實我自己幾鍾意拍動作戲，所以呢場戲我拍得好開心。」再問其十隻手指為何黐滿膠布，他則回應：「始終棚多『摻』刺，所以黐膠布避免刮傷。」

▲ 估唔到呢個咁像真嘅景係搭出嚟。

至於大廈倒塌場口，為營造逼真感，除了整個舊樓睡房場景由人手在攝影棚中搭建出來；為增強大廈倒塌時搖晃的震撼感及細緻度，場景中不少衣服及物件均由工作人員以繩索操控，足證每個細節均是花盡心思。

而倒塌後遺留在地面的廢墟，更是劇組收集真‧建築廢料，花了足足兩星期模擬搭建而成，拍攝時還請來消防處的坍塌搜救專隊於現場進行指揮，既認真又注重安全。

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