【Netflix】驚慄電影《原本以為只是手機掉了》闖三甲　任時完演變態跟蹤狂網民激讚

▲ 任時完飾演外表斯文親切、背後卻是跟蹤狂的變態狂。（Netflix劇照）

Netflix 最新驚慄電影《原本以為只是手機掉了》上架短短幾天一直佔據熱播三甲，討論度高。電影改編自日本同名小說及電影，由千玗嬉、任時完、金熙元主演，講述一位平凡的OL，就像現今絕大部分人一樣，智能電話裏裝滿了個人資訊。

忽然一天，她的手機不見了，不只帶來不便，更令日常生活開始遭受威脅，甚至因而發生一連串的驚嚇事件。

▲ Netflix 最新驚慄電影《原本以為只是手機掉了》上架短短幾天，就一直佔據熱播三甲。（Netflix劇照）

個人資訊被不法之徒利用

電影改編自日本作家志駕晃的同名小說，翻拍過電影，由北川景子、田中圭、千葉雄大等當紅日劇演員主演。

這次韓版的改編幅度相當大，較日版來說更緊湊聚焦，氣氛亦不寒而慄，警世意味大得多，尤其男主角的偷拍視角加上背景音樂，讓人不自覺凝神屏息，相當具壓迫感。

以「跌電話」這種日常生活中容易發生的事來帶起這變態案件，代入感之大更令人感到心寒。就像戲中女主角，現在的手機已是集個人資訊和銀行，甚至證件於一身的重要財物，不少人更將電話與電腦連結，一旦遺失且遭到不法之徒利用，損失的絕對遠超一部電話的價值。

▲ 以「跌電話」這種日常生活中容易發生的事來帶起這變態案件，代入感之大更令人感到心寒。（Netflix劇照）

任時完演技出眾

以偶像男團出道的任時完，自演出電視劇《未生》及《逆權大狀》後，自然又細膩的演技讓人驚訝，這次飾演外表斯文親切、背後卻是跟蹤狂的變態狂，充滿說服力，當中詭異笑容更是看得人毛骨悚然。

飾演女主角的千玗嬉憑電影《被轉校生》幾乎囊括當年韓國所有女演員獎項，後在電視劇《浪漫的體質》等劇集作品亦表現亮眼，這次演出遭逢恐怖事件的年輕 OL，自然不造作。

▲ 電影講述一位平凡的OL因手機不見而發生一連串的驚嚇事件。（Netflix劇照）

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