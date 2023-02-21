【兩會2023】港區人大及政協往深圳出席會前情況通報會　料不會直接討論香港事務

▲ 馬逢國表示，除非香港發生特別事件，否則兩會一般不會談及香港問題。（資料圖片）

全國兩會下月初在北京舉行。新一屆港區全國政協委員和港區人大代表，今日先後前往深圳出席兩會前情況通報會。港區人大代表馬逢國表示，每年兩會前人大常委會辦公廳均會聚集一眾人大代表為兩會做準備，包括報告過去一年政府工作和介紹未來工作況等，除非香港發生特別事件，否則兩會一般不會談及香港問題。

被問到會否談及基本法23條或國家安全議題，馬逢國回應說，港區人大代表在兩會期間不排除會在分組會議就政府工作報告發表看法，但有待預備會議舉行後了解議程安排。

另一位港區人大代表陳勇相信，兩會期間，港區人大代表會在分組會議表達市民關心的民生議題。

身兼立法會議員的港區政協蘇長榮表示，通報會主要討論參與兩會時的規矩和紀律，料不會觸及基本法23條或國家安全等事項。另一位政協委員吳傑莊亦相信，今日會上不會直接討論香港事務。

港區政協今早在灣仔金紫荊廣場集合，乘坐專車前往深圳，展開一連兩日會前情況通報會及學習活動。至於港區人大則中午出發到深圳紫荊山莊。

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責任編輯：關景騰