  • 19°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 16:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【利益詐騙】53歲大家樂工程師被廉署起訴　涉暪利益判授工程

社會 15:45 2023/02/21

分享：

分享：

熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

53歲大家樂工程師被廉署起訴，涉暪利益判授工程。（資料圖片）

廉政公署今日（21日）落案起訴一名連鎖快餐店前助理工程師，涉嫌隱瞞自己是一間承辦商的主要股東，詐騙連鎖快餐店把兩項工程判授予該承辦商。

53歲被告陳耀華是大家樂企業有限公司前助理工程師，被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。被告已獲廉署准予保釋，以待星期四（23日）在粉嶺裁判法院答辯。

被告於2021年2月至12月初任職大家樂企業助理工程師，職責包括為母公司大家樂集團有限公司一個廠房的工程和維修項目，向承辦商索取報價。

根據大家樂集團僱員手冊，該集團及其子公司的僱員須避免利益衝突。如僱員在一個機構有任何權益，而該機構與大家樂集團及其子公司有業務往來，則必須向大家樂集團申報。

被告涉嫌於2021年4月至10月期間，向大家樂集團隱瞞他在領冠工程有限公司的權益，並意圖詐騙而誘使大家樂集團聘用領冠負責一個保安更亭的更換工程，以及一個空調系統的維修工程。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告案發時是領冠的唯一董事和主要股東。涉案兩項工程涉及費用共約7萬元。

大家樂集團在廉署調查案件期間提供全面協助。

TOPick診症室
【TOPick診症室】飛蚊症可致視網膜脫落失明　醫生提示1種狀況反映病症初起

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮芷婷

 

相關文章

【非禮案】觀塘11歲女生遭色狼街頭非禮　女老師報案拘54歲男
今日 13:14
【非禮案】觀塘11歲女生遭色狼街頭非禮　女老師報案拘54歲男
【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　鍾沛權強調不代表認同梁晃維觀點
今日 13:35
【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　鍾沛權強調不代表認同梁晃維觀點
【47人初選案】控方庭上播放記者會片段　區諾軒曾稱功能組別勝出對「立會過半」不可或缺
今日 13:39
【47人初選案】控方庭上播放記者會片段　區諾軒曾稱功能組別勝出對「立會過半」不可或缺
【手術燈墜下】供應商稱正進行調查　將聯絡其他客戶以避免事件再發生
今日 15:36
【手術燈墜下】供應商稱正進行調查　將聯絡其他客戶以避免事件再發生
【兩會2023】港區人大及政協往深圳出席會前情況通報會　料不會直接討論香港事務
今日 15:42
【兩會2023】港區人大及政協往深圳出席會前情況通報會　料不會直接討論香港事務

你可能感興趣

【非禮案】觀塘11歲女生遭色狼街頭非禮　女老師報案拘54歲男
今日 13:14
【非禮案】觀塘11歲女生遭色狼街頭非禮　女老師報案拘54歲男
【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　鍾沛權強調不代表認同梁晃維觀點
今日 13:35
【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　鍾沛權強調不代表認同梁晃維觀點
【47人初選案】控方庭上播放記者會片段　區諾軒曾稱功能組別勝出對「立會過半」不可或缺
今日 13:39
【47人初選案】控方庭上播放記者會片段　區諾軒曾稱功能組別勝出對「立會過半」不可或缺
罪案 貪污 廉政公署 粉嶺 大家樂 工程 快餐店 欺詐罪

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【息影艷星】80年代混血女星童鈴息影定居英國　長女盡得靚基因當模特兒【多圖】
12:29 2023/02/20
【息影艷星】80年代混血女星童鈴息影定居英國　長女盡得靚基因當模特兒【多圖】
【幼童墮樓】上環3歲男童墮樓送院搶救　3日內第二宗幼童墮樓事故
今日 09:11
【幼童墮樓】上環3歲男童墮樓送院搶救　3日內第二宗幼童墮樓事故
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢
16:12 2023/02/20
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢