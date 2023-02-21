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【情場高手】張繼聰爆謝安琪吊高嚟賣　女神林明禎談心目中理想另一半

娛樂 16:26 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

張繼聰與林明楨大談愛情觀。

張繼聰、林明禎，彭秀慧及岑珈其最近為威士忌品牌拍攝短片，大玩品牌推出的Sip or Speak卡牌遊，又摸住酒杯底分享鮮為人知的秘聞及愛情觀。

張繼聰因為拍《飯戲攻心》與林明禎熟稔，兩人玩遊戲時盡訴心中情。

被問到「最轟烈的愛情」，Louis即放閃指當然是與太太謝安琪的愛情，又隔空傳情，大讚老婆是完美情人︰「Kay(謝安琪)很懂得把自己吊高嚟賣，經常對我說仍未成功抱得美人歸，當我是『兵』，令我17年來長期都很緊張。」

明禎曾憧憬轟烈愛情

席間，Louis更開金口，教明禎唱自家情歌《彈弓手》，好學的明禎僅僅聽對方唱2、3次就能唱出副歌，Louis都大讚對方記性好。

談到愛情，明禎透露以前很憧憬一段偶像劇般的愛情，要轟轟烈烈的，不過現在成熟了，反而渴望一段能讓自己成長的愛情：「希望兩人相處時得到內心層面的自由，可以一起瘋狂、在一起甚麼都不害怕，那就是最好的伴侶。」

菠蘿誤以為籮柚

明禎與Louis溫馨互動外又互送高帽，Louis讚對方：「明禎是一個好努力的藝人，她有很強的親和力。」

而明禎則用「Ironman」來稱呼對方，皆因他有用不完的精力，更可以感染他人，有他的地方都絕無冷場。

提到在香港發展的趣事，明禎大爆：「之前因為廣東話不流利，曾誤以為菠蘿油的菠蘿等於『籮柚（屁股）』，更以為既然『籮柚』能吃，應該是比較斯文的用詞，所以我都會說自己有一個好靚嘅籮柚。」

彭秀慧及岑珈其師徒，亦大爆年輕時的初戀、初吻尷尬史。

彭秀慧岑珈其爆戀愛史

至於彭秀慧及岑珈其這對師徒組合，一碰杯玩卡牌遊戲就話題不斷，他們大爆年輕時的初戀、初吻尷尬史。

其中一張卡牌問到在感情上會選擇「我愛的人」還是「愛我的人」，岑珈其說喜歡前者，因為他享受愛對方的感覺，而彭秀慧則選擇「愛我的人」，她認為一段感情中，「珍惜」是一個重要課題，她認為選擇「我愛的人」可以學會無私，「愛我的人」就學會珍惜。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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