【法律執業者條例】湯家驊指修例不具追溯力　惟難判斷Tim Owen能否來港

▲ 湯家驊認為，今次修例不具追溯力，不會影響之前法庭的判決。（經濟日報資料圖片）

律政司提出修訂《法律執業者條例》，海外律師處理涉及國家安全的案件，法庭須先向行政長官取得證明書許可。行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，今次修例不具追溯力，又指今次並非「一刀切」禁止海外律師來港，相信法律界普遍接受。至於代表壹傳媒創辦人黎智英作辯護的英國御用大律師Tim Owen，湯認為，不會受修例影響，但有可能因為政治理由不獲批准入境，

湯家驊今日在一個電台節目表示，今次修例不具追溯力，不會影響之前法庭的判決。他指，Tim Owen不會受修例影響，但Tim Owen在政治上備受注目，可能因為政治理由不獲批准入境，難以判斷他最終能否來港。不過他相信絕大部分的海外律師都不會受影響。

至於修例會否影響本港司法獨立，湯家驊認為不會，因是次修例是處理制度上認許執業政策和執行，而這從來不是司法審核權的一部分，只是在港英時代，當時政府將執業認可資格的部分職權交給法庭，因此才導致產生錯覺，誤以為是司法審核權的一部分。他又說，不少普通法國家的法庭，都需要接納行政機構，以外交或國家安全為理由所作出的決定，而法庭是不能過問質疑。

大律師公會主席杜淦堃就表示，認同政府不「一刀切」，禁止所有海外律師參與涉及國家安全的案件，政府與公會想法一致。他指，公會正在研究律政司建議的內容，下周一立法會討論時，將會充分回應。

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責任編輯：區綽彥